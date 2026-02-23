Признаци на възстановяване: Актуално проучване за германската икономика

Доверието сред компаниите в Германия се подобрява повече от очакваното през февруари, като се забелязват "първите признаци на възстановяване“ на икономиката. Това сочат резултатите от най-новото проучване на мюнхенския институт "Ифо“, публикувано днес и цитирано от ДПА и БТА. Индексът, измерващ нагласите сред бизнеса в най-голямата европейска икономика, нараства до 88,6 пункта този месец спрямо 87,6 пункта през януари, като стойността му надхвърля прогнозата на икономистите за 88,3 пункта.

Ключов индикатор

"Компаниите са по-доволни от текущото си бизнес състояние“, посочи президентът на института Клеменс Фуст, като допълни, че "германската икономика показва първи признаци на възстановяване.“

Институтът анкетира 9000 компании за своето месечно проучване, което се смята за ключов индикатор за икономическия растеж на Германия.

Според експертите милиардите евро държавни разходи, предназначени за отбрана и инфраструктура, ще стимулират растежа и ще помогнат на най-голямата икономика в Европа да преодолее продължителния спад, предизвикан от високите цени на енергията, отслабената конкурентоспособност и недостига на работна сила.

Брутният вътрешен продукт (БВП) на Германия се увеличи с 0,3 на сто през четвъртото тримесечие на 2025 г., отбелязвайки най-силния тримесечен ръст за последните три години. Икономиката нарасна с 0,2 на сто за цялата 2025 г., като избегна поредна година на рецесия след икономическия спад през 2023 г. и 2024 г.

