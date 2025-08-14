Войната в Украйна:

България е първа в ЕС по ръст на парниковите емисии през 2025 г.

14 август 2025, 15:41 часа 322 прочитания 0 коментара
България е първа в ЕС по ръст на парниковите емисии през 2025 г.

България е страната от Европейския съюз с най-съществено увеличение на емисиите от парникови газове през първото тримесечие на 2025 г. – ръст от близо 17,39 на сто спрямо същия период на 2024 г. Това показват най-новите оценки на Евростат, публикувани днес от европейската статистическа агенция. Общо в ЕС емисиите от парникови газове през първото тримесечие на 2025 г. възлизат на 900 млн. тона еквивалент на въглероден диоксид – с 3,4 на сто повече спрямо 871 млн. тона за същия период на 2024 г.

Кой държави са най-голямо увеличение?

Сред останалите държави с най-голямо годишно увеличение на вредните емисии са Чехия (близо 10,66 на сто), Кипър (8,39 на сто), Полша (6,05 на сто), Унгария (5,92 на сто) и Гърция (5,9 на сто).

Още: Невидими във въздуха, опасни за природата: Метановите емисии чупят рекорди

Увеличение на емисиите е отчетено в 20 държави членки, докато в 7 е регистрирано намаление. Най-съществен спад има в Малта (–6,2 на сто), Финландия (–4,4 на сто) и Дания (–4,3 на сто).

Сред страните със спад в емисиите три – Естония, Латвия и Люксембург – отчитат и намаление на БВП, а останалите четири – Дания, Финландия, Малта и Швеция – са съчетали по-ниски емисии с растеж на икономиката.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Секторите с най-голям принос за отделянето на парникови газове през разглеждания период са „производство и доставка на електрическа и топлинна енергия и на природен газ“ (+13,6 на сто) и „домакинства“ (+5,6 на сто).

Още: Отчетоха спад на парниковите емисии в Германия

Най-голямо намаление на емисиите е отчетено в секторите „производство“ (–0,2 на сто), „транспорт и съхранение“ (–2,9 на сто) и „селско, горско стопанство и риболов“ (–1,4 на сто).

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
Парникови газове околна среда екология парникови емисии
Още от Икономика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес