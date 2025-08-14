България е първа в ЕС по ръст на парниковите емисии през 2025 г.

България е страната от Европейския съюз с най-съществено увеличение на емисиите от парникови газове през първото тримесечие на 2025 г. – ръст от близо 17,39 на сто спрямо същия период на 2024 г. Това показват най-новите оценки на Евростат, публикувани днес от европейската статистическа агенция. Общо в ЕС емисиите от парникови газове през първото тримесечие на 2025 г. възлизат на 900 млн. тона еквивалент на въглероден диоксид – с 3,4 на сто повече спрямо 871 млн. тона за същия период на 2024 г.

Кой държави са най-голямо увеличение?

Сред останалите държави с най-голямо годишно увеличение на вредните емисии са Чехия (близо 10,66 на сто), Кипър (8,39 на сто), Полша (6,05 на сто), Унгария (5,92 на сто) и Гърция (5,9 на сто).

Увеличение на емисиите е отчетено в 20 държави членки, докато в 7 е регистрирано намаление. Най-съществен спад има в Малта (–6,2 на сто), Финландия (–4,4 на сто) и Дания (–4,3 на сто).

Сред страните със спад в емисиите три – Естония, Латвия и Люксембург – отчитат и намаление на БВП, а останалите четири – Дания, Финландия, Малта и Швеция – са съчетали по-ниски емисии с растеж на икономиката.

Секторите с най-голям принос за отделянето на парникови газове през разглеждания период са „производство и доставка на електрическа и топлинна енергия и на природен газ“ (+13,6 на сто) и „домакинства“ (+5,6 на сто).

Най-голямо намаление на емисиите е отчетено в секторите „производство“ (–0,2 на сто), „транспорт и съхранение“ (–2,9 на сто) и „селско, горско стопанство и риболов“ (–1,4 на сто).