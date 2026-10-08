Докато Мицкоски представя Коридор 10 като американски интерес: Муцунски говори за ускорение на Коридор 8

Македонският външен министър Тимчо Муцунски е потвърдил решимостта на югозападната ни съседка да изпълни своята част от ангажиментите и – заедно с България, Албания и европейските партньори, за да ускори реализацията на Коридор VIII. Това е станало по време на Международната конференция за Коридор VIII, където е говорил в рамките на панела на високо равнище, посветен на темата „Геостратегическият контекст на Коридор VIII“.

Заявката на Муцунски идва на фона на опитите на македонския премиер Християн Мицкоски да представи китайското карго по Коридор 10 със Сърбия като американски интерес и на фона на публикациите в македонските медии защо коридорът със Сърбия е по-важен, какво имал и какво нямал този с България и Албания. ОЩЕ: "Коридор 10 вече има нещо, което Коридор 8 все още няма": Македонски медии в защита на китайското карго и връзката със Сърбия

Коридор VIII повече от транспортен маршрут

"Коридор VIII е нещо много повече от транспортен маршрут – той представлява стратегическа визия, свързваща Адриатическо и Черно море, Европейския съюз и Западните Балкани, както и нашите икономики и интереси в сферата на сигурността", написа македонският външен министър Тимчо Муцунски в социалната мрежа "Фейсбук".

Според него в условията на геополитически и икономически предизвикателства се нуждаем от конкретни резултати, синхронизиран темп на работа и видим напредък по протежение на целия маршрут. "Нашите граждани и европейски партньори ще оценяват Коридор VIII въз основа на инфраструктурата, която реално изградим", пише още Муцунски.

Припомняме, че освен стратегически за НАТО - трансграничния коридор е приоритет и на САЩ, съгласно доклад на Държавния депаратмент до конгреса за Западните Балкани. ОЩЕ: Споразумение между Белград, Скопие и Будапеща срещу коридор 8: Мицкоски ни лук ял, ни лук мирисал