Войната в Украйна:

Цената на петрола на ОПЕК скочи сериозно

25 септември 2025, 14:42 часа 255 прочитания 0 коментара
Цената на петрола на ОПЕК скочи сериозно

Цената на петрола на Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) вчера скочи с 2,5 на сто, покачвайки се до 70,79 долара за барел, информира днес петролният картел.

Във вторник един барел петрол на ОПЕК се продаваше за 69,08 долара.

За определяне на цената на петрола на ОПЕК се използва т. нар. петролна кошница, включваща 12 сорта петрол за износ на страните членки на картела: Сахаран бленд или "Сахарска смес" (Алжир), Джено (Конго), Зафиро (Екваториална Гвинея), Раби лек (Габон), ирански тежък (Иран), Басра лек (Ирак), Кувейт експорт (Кувейт), Ес Сидер (Либия), Бони лек (Нигерия), Лек арабски (Саудитска Арабия), Мурбан (ОАЕ) и Мерей (Венецуела).

Още: Цената на петрола с рязка промяна, невиждана е от месец

Историческият максимум за "кошницата на ОПЕК" е цената от 140,73 долара за барел, отчетена на 3 юли 2008 г.

Цената на барел петрол се определя чрез извеждане на средна аритметична величина от котировките към момента на закриване на търговията с всички сортове от "кошницата на ОПЕК" предходния работен ден. 

ЕК ще предложи по-високи мита за руския петрол

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
петрол ОПЕК цена на петрола износ на петрол информация 2025
Още от Икономика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес