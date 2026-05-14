Цената на петрола: Пазарите са фокусирани към срещата Тръмп-Си Дзинпин

Цената на петрола се повиши леко в сутрешната търговия, докато инвеститорите следят срещата между американския президент Доналд Тръмп и китайския лидер Си Цзинпин в Пекин с очаквания за евентуален напредък по отношение на конфликта с Иран и отражението му върху световните доставки на петрол, предаде Ройтерс. Срещата се провежда на фона на продължаващото напрежение в Близкия изток и частичното блокиране на Ормузкия проток, през който преминава значителна част от световните доставки на петрол и втечнен природен газ.

Цените

Фючърсите на сорта Брент се повишиха с 53 цента, или 0, 50 процента, до 106,16 долара за барел тази сутрин българско време.

Американският лек суров петрол поскъпна с 55 цента, или 0,54 процента, до 101,57 долара за барел.

Вчера и двата основни петролни контракта приключиха сесиите със спадове, след като пазарите отчетоха риска от ново повишаване на лихвените проценти в САЩ заради засиления инфлационен натиск вследствие на по-високите цени на горивата.

Според анализатори на ING пазарът е в "режим на изчакване“, като инвеститорите вероятно възлагат прекалено големи надежди на евентуален дипломатически напредък между САЩ и Китай по темата за Иран.

Анализаторът на IG Тони Сикамор предупреди, че при липса на съществен напредък по отношение на отварянето на Ормузкия проток САЩ може да останат с ограничени възможности извън подновяване на военните действия.

Ройтерс отбеляза, че Иран е засилил контрола си върху региона чрез договорености с Ирак и Пакистан за транспортиране на петрол и втечнен природен газ.

Вчера китайски супертанкер с два милиона барела иракски суров петрол е преминал през Ормузкия проток, след като е бил блокиран в Персийския залив повече от два месеца. Това е едва третият петролен танкер, напуснал района от началото на войната.

Международната агенция за енергията (МАЕ) предупреди вчера, че глобалното предлагане на петрол няма да успее да покрие търсенето през тази година заради сериозните щети върху производството в Близкия изток и бързото изчерпване на запасите. Институцията ревизира предишната си прогноза за излишък на пазара.