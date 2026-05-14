Си Дзинпин "предупреди" Тръмп с война в Тайван (ВИДЕО)

Китайският президент Си Дзинпин е заявил пред гостуващия в Пекин американски колега Доналд Тръмп, че двете страни биха могли да влязат в конфликт, ако въпросът за самоуправляващия се остров Тайван, върху който китайската власт предявява претенции, бъде третиран "неправилно". Това съобщиха китайските държавни медии на 14 май след срещата на върха между двамата лидери. „Въпросът за Тайван е най-важният проблем в китайско-американските отношения“, е казал Си, цитиран от държавната телевизия CCTV.

„Ако бъде третиран неправилно, двете страни биха могли да влязат в сблъсък или дори в конфликт, което би поставило цялостните китайско-американски отношения в изключително опасна ситуация", отправил е предупреждение той. И китайската държавна информационна агенция Xinhua цитира същите думи на Си.

Си: Отделяне на Тайван и мир в протока са несъвместими като огъня и водата

Опазването на мира и стабилността в Тайванския проток е най-големият общ интерес на Китай и САЩ, отбелязал е китайският президент. А "отделянето на Тайван" и мирът в Тайванския проток, по думите му, са несъвместими като огъня и водата.

Според Reuters Доналд Тръмп не е отговорил на въпрос на репортери след срещата дали Тайван е бил сред обсъжданите теми. Това се вижда и от видео, на което двамата със Си се снимат в Храма на небето – обект от Списъка на световното наследство на ЮНЕСКО.

Reporter: How were the talks sir?



Trump: Great. China is beautiful.



Reporter: Did you talk about Taiwan?



Trump: (No answer)pic.twitter.com/3n7Ue7MDOO — Clash Report (@clashreport) May 14, 2026

Тайван: Китай е "единствената заплаха" за регионалния мир

Тайван излезе с изявление, след като Доналд Тръмп и Си Дзинпин приключиха днес срещата си на върха в Пекин, като предупреди, че Китай е „единствената заплаха“ за регионалния мир и стабилност.

Външното министерство в Тайпе отвърна на думите на Си, посочвайки „военния тормоз“ от страна на Китай и дейностите в „сивата зона“ около Тайван и региона като доказателство за китайската заплаха. От Тайван добавиха, че „Пекин няма право да отправя каквито и да било претенции от името на Тайван на международно равнище“.

Горещата тема между Пекин и Вашингтон: какво се случва с Тайван?

Демократично самоуправляващият се Тайван претендира за своята независимост от средата на 20. век, когато комунистите на Мао Дзъдун свалят последната императорска династия със Синхайската революция, а силите на "Гуоминдан" на Чан Кайшъ бягат на острова. Пекин обаче твърди, че Тайван е част от континентален Китай, и дълго време оказва силен натиск за т.нар. "обединение". В последните години ученията на китайската армия със стрелба в Тайванския проток са нещо съвсем обичайно, а излизащите в публичното пространство предполагаеми планове на президента Си Дзинпин за инвазия само подклаждат още напрежението.

Преди визитата на Тръмп говорителят на Службата по въпросите на Тайван от китайска страна Чжан Хан обяви, че Китай е твърдо решен да се справи със стремежа на Тайван към независимост. Капацитетът на Пекин да "смаже" сепаратизма е "неразрушим", каза той.

Тайванският президент Лай Чин-те отхвърля претенциите на Пекин за суверенитет и казва, че островът е "суверенен и независим".

САЩ са най-важният международен поддръжник и доставчик на оръжие на Тайван, въпреки че Вашингтон и Тайпе не поддържат официални дипломатически отношения. През декември 2025 г. администрацията на Тръмп одобри продажбата на оръжия на рекордната стойност от 11 млрд. долара за острова.

През март Reuters съобщи, че голям пакет оръжия от САЩ за Тайван, който включва модерни ракети прехващачи, е готов за одобрение от президента и може да бъде подписан след посещението му в Китай. Информацията бе на източници, запознати с преговорите. Цената на сделката е около 14 милиарда долара и би била най-голямата досега в историята за демократично управлявания остров, който е изправен пред постоянно нарастващ военен натиск от страна на Пекин.

Trump to Xi:



It’s an honor to be with you. It’s an honor to be your friend, and the relationship between China and the USA is going to be better than ever before. pic.twitter.com/CqXD6DQSlq — Clash Report (@clashreport) May 14, 2026

