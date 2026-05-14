Вече не е недосегаем: Арест и главозамайваща гаранция за бившия доверен човек на Зеленски

Върховният антикорупционен съд на Украйна разпореди превантивна мярка за бившия началник на канцеларията на президента Володимир Зеленски - Андрий Ермак - той е задържан под стража като има възможност да внесе колосална гаранция от 140 милиона гривни (над 2,73 млн. евро). Ермак е заподозрян в корупция, и по-специално в пране на пари.

Ермак ще бъде задържан за срок от 60 дни, съобщи съдията Виктор Ногачевски, цитиран от Укринформ.

Ако гаранцията бъде внесена, на Ермак ще бъдат възложени редица задължения: да носи електронна гривна за проследяване; да се явява по всяко искане на следователя, детектива, прокурора и съда; да уведомява следователя, инспектора, прокурора или съда за промяна на местоживеенето и местоработата си; да не напуска Киев без разрешението им; да предава документите си за пътуване в чужбина на съответните органи.

Ермак обаче е заявил, че не разполага с такава сума. Защитата му настоява размерът на гаранцията да съответства на действителните му доходи. Прокуратурата от своя страна е обяснила сумата, посочвайки стойността на една от къщите в Киевска област, които са обект на разследване – приблизително 2 милиона долара.

Той е заявил, че ще се опита да намери парите "с помощта на приятели и познати" и че ще обжалва ареста.

Бившият ръководител на канцеларията на Зеленски вече е обвиняем в пране на пари

❕ Andriy Yermak has arrived at Ukraine’s High Anti-Corruption Court



The second hearing on pre-trial restrictions for the former head of the Presidential Office is set to take place today. Ukrainian anti-corruption authorities claim Yermak was involved in laundering 460 million…