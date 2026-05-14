Спорт:

Вече не е недосегаем: Арест и главозамайваща гаранция за бившия доверен човек на Зеленски

14 май 2026, 10:47 часа 569 прочитания 0 коментара
Снимка: president.gov.ua
Вече не е недосегаем: Арест и главозамайваща гаранция за бившия доверен човек на Зеленски

Върховният антикорупционен съд на Украйна разпореди превантивна мярка за бившия началник на канцеларията на президента Володимир Зеленски - Андрий Ермак - той е задържан под стража като има възможност да внесе колосална гаранция от 140 милиона гривни (над 2,73 млн. евро). Ермак е заподозрян в корупция, и по-специално в пране на пари.

Ермак ще бъде задържан за срок от 60 дни, съобщи съдията Виктор Ногачевски, цитиран от Укринформ. 

Ако гаранцията бъде внесена, на Ермак ще бъдат възложени редица задължения: да носи електронна гривна за проследяване; да се явява по всяко искане на следователя, детектива, прокурора и съда; да уведомява следователя, инспектора, прокурора или съда за промяна на местоживеенето и местоработата си; да не напуска Киев без разрешението им; да предава документите си за пътуване в чужбина на съответните органи.

Още: Зеленски не попада в делото срещу Ермак, бившият шеф на администрацията му заговори за натиск

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Ермак обаче е заявил, че не разполага с такава сума. Защитата му настоява размерът на гаранцията да съответства на действителните му доходи. Прокуратурата от своя страна е обяснила сумата, посочвайки стойността на една от къщите в Киевска област, които са обект на разследване – приблизително 2 милиона долара.

Той е заявил, че ще се опита да намери парите "с помощта на приятели и познати" и че ще обжалва ареста.

Бившият ръководител на канцеларията на Зеленски вече е обвиняем в пране на пари

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Украйна Корупция Андрий Ермак корупция Украйна
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес