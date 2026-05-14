След обещание за разкрития: Уволненият директор на "Гробищни паркове" реши да говори, но пред съда

14 май 2026, 10:58 часа 588 прочитания 0 коментара
Уволненият директор на ОП „Гробищни паркове“ Румен Димитров отмени насрочената за днес пресконференция, на която трябваше да покаже доказателства за неправомерното си освобождаване. "Във връзка с публично оповестените действия на кмета на Столична община Васил Терзиев и разпространената информация относно проверката в ОП "Гробищни паркове", заявявам, че ще предприема всички необходими правни и институционални действия за защита на своето име и професионална репутация", казва той в становище до медиите.

"Считам, че всяко производство следва да протече при стриктно спазване на принципите на правовата държава, презумпцията за невиновност и правото на защита. Именно поради това към настоящия момент отменям своите публични коментари по случая", обяснява решението си да отмени пресконферецията. И добавя, че след приключване на съответните проверки и производства ще излезе с официално публично изявление.

Димитров твърди, че дисциплинарното му уволнение е "незаконосъобразно, предварително подготвено и мотивирано от политически, а не от правни съображения".

В становището си той твърди и че процедурата по уволнението му е проведена в нарушение на Кодекса на труда. Заповедта е била подготвена предварително, без реално да бъдат разгледани обясненията му, което прави решението формално и предрешено.

"Част от твърдените нарушения са и извън законовите срокове за дисциплинарно наказание, а Столична община е била запозната с всички действия и разходи още при извършването им, тъй като ОП „Гробищни паркове“ е под неин пряк контрол", заявява той.

По думите му в заповедта липсват доказателства за нанесени вреди, злоупотреба или системни нарушения. Вместо това се правят внушения без конкретни факти.

"Дисциплинарното уволнение е най-тежката мярка по трудовото право и в случая тя е несъразмерна. Затова ще защитя правата си по съдебен ред", категоричен е той.

Припомняме, че Димитров беше дисциплинарно уволнен след проверка на столичния "Инспекторат за противодействие на корупцията". Причината е установени незаконосъобразни практики. Проверката е извършена в периода 25 март – 30 април 2026 г., а докладът е предоставен на Софийска градска прокуратура.

Виолета Иванова Редактор
