След обещание за разкрития: Уволненият директор на "Гробищни паркове" реши да говори, но пред съда

Уволненият директор на ОП „Гробищни паркове“ Румен Димитров отмени насрочената за днес пресконференция, на която трябваше да покаже доказателства за неправомерното си освобождаване. "Във връзка с публично оповестените действия на кмета на Столична община Васил Терзиев и разпространената информация относно проверката в ОП "Гробищни паркове", заявявам, че ще предприема всички необходими правни и институционални действия за защита на своето име и професионална репутация", казва той в становище до медиите.

"Считам, че всяко производство следва да протече при стриктно спазване на принципите на правовата държава, презумпцията за невиновност и правото на защита. Именно поради това към настоящия момент отменям своите публични коментари по случая", обяснява решението си да отмени пресконферецията. И добавя, че след приключване на съответните проверки и производства ще излезе с официално публично изявление.

Димитров твърди, че дисциплинарното му уволнение е "незаконосъобразно, предварително подготвено и мотивирано от политически, а не от правни съображения".

В становището си той твърди и че процедурата по уволнението му е проведена в нарушение на Кодекса на труда. Заповедта е била подготвена предварително, без реално да бъдат разгледани обясненията му, което прави решението формално и предрешено.

"Част от твърдените нарушения са и извън законовите срокове за дисциплинарно наказание, а Столична община е била запозната с всички действия и разходи още при извършването им, тъй като ОП „Гробищни паркове“ е под неин пряк контрол", заявява той.

По думите му в заповедта липсват доказателства за нанесени вреди, злоупотреба или системни нарушения. Вместо това се правят внушения без конкретни факти.

"Дисциплинарното уволнение е най-тежката мярка по трудовото право и в случая тя е несъразмерна. Затова ще защитя правата си по съдебен ред", категоричен е той.

Припомняме, че Димитров беше дисциплинарно уволнен след проверка на столичния "Инспекторат за противодействие на корупцията". Причината е установени незаконосъобразни практики. Проверката е извършена в периода 25 март – 30 април 2026 г., а докладът е предоставен на Софийска градска прокуратура.