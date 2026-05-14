Флорентино Перес: “Знам кой е къртицата, в Реал Мадрид съм спечелил повече трофеи от Барселона за цялата си история“

Президентът на Реал Мадрид Флорентино Перес води ожесточена битка с “организираната кампания“, която иска да го свали от поста му през последните дни. Той прави това чрез остри изяви в медиите, като всичко започна на извънредна пресконференция. Там той обяви, че подава оставката си и предизвика съперниците му да го победят на избори. Сега Перес продължава с участията си в медийното пространство, като даде интервю за “La Sexta“.

Флорентино Перес: “Получих само поздравителни“

Във въпросното интервю Флорентино Перес засегна много теми. Първо защити ръководството си. Едновременно с това отправи и атаки към критиците на клуба и заяви, че е жертва на “организирана кампания“, която цели да го свали от поста му. Той заяви, че след действията си, лично не е получил негативни отзиви: “ Изненадан съм. Критиките в медиите не отговарят на реалността. Получих само поздравителни съобщения за това, което се случи вчера“.

Още: Рафаел Надал разкри дали е свързан с президентските избори в Реал Мадрид

“Имаме идея кой е къртицата“

Перес не пропусна да се заяде и с вечния съперник Барселона, като го намеси в отговор, касаещ освиркванията по негов адрес на “Сантиаго Бернабеу“: “За годините, в които съм начело, съм спечелил повече европейски купи, отколкото Барселона в цялата си история. Но за някои това е недостатъчно“. Перес говори и по още една нашумяла в последните седмици тема – конфликтите в Реал Мадрид. Той обяви, че знае кой е изнесъл информацията за боя между Федерико Валверде и Орелиен Чуамени: “Да, имаме идея кой е къртицата. След подобни изтичания на информация всичко се превръща в хаос и разруха“.

За финал Перес заяви, че е организирал изборите заради “постоянната нестабилност“, в която се намира Реал Мадрид. За финал той призова членовете на клуба, които се явяват истинските му собственици, да не се поддават на външен натиск и да спрат с освиркванията.

Още: Война по оста Барса - Реал: От "Камп Ноу" заплашиха Флорентино Перес със съд