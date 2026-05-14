Мадона и Шакира ще пеят на финала на Мондиал 2026

Попиконите Мадона и Шакира и корейската група BTS ще пеят на полувремето на финала на Световното първенство по футбол през 2026 година, обяви ФИФА. Артистите ще излязат на сцената на полувремето на мача на 19 юли на стадион "МетЛайф" в Ню Джърси. Шоуто ще бъде водено от фронтмена на Coldplay Крис Мартин.

Събитието на полувремето ще набере средства и за Глобалния фонд за гражданско образование на ФИФА, който е създаден, за да подобри достъпа до качествено образование и футбол за деца по целия свят.

ФИФА за първи път представи концепцията за шоу на полувремето на финал на голям турнир миналата година на Световното клубно първенство. Световното първенство започва на 11 юни. Мачовете ще се проведат в Съединените щати, Канада и Мексико, пише БТА.

Цени като за световно

Припомняме, че за тазгодишния турнир световната футболна федерация ФИФА въведе форма на динамично ценообразуване. Това означава, че федерацията определя цените и ги коригира според търсенето - за разлика от по-разпространената практика да се използва алгоритъм. Нововъведението на ФИФА доведе до това, че билетите за Световното първенство са непосилно скъпи.

Друг нов елемент от стратегията на ФИФА за продажбата на билети тази година е въвеждането на собствен вторичен пазар, където спечелилите билети чрез поредица от жребии могат да ги препродават на каквато цена успеят да получат, а ФИФА удържа 15% комисиона както от купувача, така и от продавача. Наскоро там беше обявен билет за 2 299 998,85 долара, което означава 690 000 долара за ФИФА, ако се продаде.