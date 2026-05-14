Над 3 кг златни накити хванаха на границата

Митническите служители на ГКПП “Лесово“ задържаха 3020.80 грама златни накити, укрити в тайник на лек автомобил. Стойността на контрабандните златни изделия възлиза на над 400 000 евро. На 11.05.2026 г., около 16:30 часа, на МП “Лесово“ пристига на входящо трасе в страната лек автомобил с румънска регистрация по маршрут от Турция за Румъния през България. В зоната за митнически контрол водачът и неговият спътник – и двамата румънски граждани, са заявили, че превозват само личен багаж и нямат нищо за деклариране. След извършен оперативен анализ, автомобилът е селектиран от служители от отдел “Митническо разузнаване и разследване“ за щателна проверка.

Още: Злато и над 200 бона в гащите: Хванаха украинка с нелегална валута

Скрит зад таблото

Проверката е извършена от митническите служители на пункта. В хода на контролните действия инспекторите забелязват следи от манипулация по таблото на превозното средство.

Снимка Агенция “Митници“

След демонтаж на таблото е открит във фабрична кухина специално изработен тайник с механизъм за дистанционно отключване. В тайника са открити 14 пакета с бижутерийни изделия от жълт метал – пръстени, гривни, колиета, обеци и др. накити, обвити с тиксо.

Още: За над 50 000 евро: Хванаха контрабандни злато и сребро

Извършената експертиза от вещо лице е установила, че бижутерийните изделия с общо тегло 3020.80 грама са изработени от злато с различни карати и са на обща стойност 418 796 евро.

Контрабандните златни изделия са задържани и по случая е образувано досъдебно производство, което се провежда от разследващ митнически инспектор, под надзора на Окръжна прокуратура- Ямбол.

Освен златните накити, в облегалките на двете седалки на автомобила са открити при митническата проверка и укрити 1000 къса (50 кутии) контрабандни цигари с надписи „For duty free sale only“, които също са иззети с разписка за задържане. Работата по случая продължава.

Още: Близо 88 кг контрабандни злато и сребро отиват на търг