КЗК да налага глоби, таван на надценката задължително за 6 месеца: Браншът скочи срещу високите цени

Проблемите са особено високите надценки към млечните продукти - до 110%. Дори един кооператив и затворена фирма, това трябва да се дублира като цена. Тази несправедливост трябва да бъде изправена. Чест прави на "Прогресивна България", че бръкна в коша. Това заяви председателят на Асоциацията на млекопереработвателите в България Димитър Зоров пред bTV. Още: Спорните текстове за "справедливите цени" минаха на първо четене. Пеевски ги подкрепи

По думите му КЗК трябва да налага глоби. Обикаляме около проблема, ще има по-бавен ефект, но трябва да направим антикризисна и антиинфлационна мярка. Трябва да има поне за 3 или 6 месеца таван на надценката, за да може да се успокои браншът, настоя Зоров.

Михаил Кръстев от съюза за стопанска инициатива го контрира и заяви, че таван на надценките като мярка не работи. Ако потребяваме повече в сравнение с миналата година, това означава, че цените не са непосилни, посочи Кръстев.

И впоследствие Зоров защити тезата си, като заяви, че мярката за таван на надценката не е лоша и не е проинфлационна, с която инфлацията да скочи до небесата. Зоров настоя още за въвеждане на съвместна монополна сила.

След това Кръстев пак каза обраното мнение - да не се дават силови правомощия на регулаторите, които да бъдат превърнати в бухалки.

"Наливаме пари в икономиката, които се използват за потребление и те бутат цените нагоре", посочи Кръстев.

Димитър Зоров пък му отговори, че не вижда в бизнеса да бъдат налети пари. Хората не могат без храна и не смятам, че това е възможно. Нормално ли е един кашкавал да бъде в една верига 20 лева, а в друга - 30 лева, запита още той.

