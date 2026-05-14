"Пишат се набързо и на тъмно": Ключова търговска асоциация открои най-тревожното в законите на управляващите за цените

14 май 2026, 9:32 часа 542 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Асоциацията на търговците на нехранителни стоки (АТНС) излезе с остра позиция срещу предложените изменения в Закона за защита на потребителите и Закона за защита на конкуренцията, които се очаква да бъдат гласувани окончателно в пленарна зала идните дни. Според нея промените на управляващите от "Прогресивна България" се приемат "набързо и без реален публичен дебат". Текстовете минаха на първо четене в Народното събрание на 13 май, подкрепени от ДПС. ГЕРБ-СДС не участва в гласуването, въпреки че по-рано подкрепи предложенията в ресорната комисия. ПП, ДБ и "Възраждане" отправиха остри критики, а част от депутатите гласуваха "против" или "въздържал се".

Споровете около промените

Става въпрос за промени в Закона за защита на конкуренцията, с които формацията на Румен Радев предлага сериозно разширяване на правомощията на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) и Комисията за защита на потребителите (КЗП), както и въвеждането на нови понятия като "справедлива цена", "прекомерно висока цена" и "съвместно господстващо положение".

Измененията предвиждат увеличение на забранените нелоялни търговски практики от 13 на 33, създаване на регистър за проследяване на веригите на доставки и по-големи правомощия за регулаторите да изискват информация от бизнеса, включително такава, която попада в обхвата на търговската тайна.

В законопроекта е записано още, че КЗП ще може да налага по-високи санкции при нарушения (до 100 000 евро глоба за юридически лица при необосновано повишаване на цените), а държавата ще следи по-внимателно движението на цените по цялата търговска верига.

Законопроектите подпалиха сериозен дебат в пленарната зала и предупреждения от опозицията и бизнеса за риск от скрит ценови контрол, административен произвол, нов скок на цените и дефицитни стоки.

Управляващите, от своя страна, твърдят, че промените не са държавна намеса в пазарната икономика.

АТНС: "Замяната на регулаторното безсилие с още регулации е проява на слабост"

Снимка: БГНЕС

Законопроектите, внесени от „Прогресивна България“, въвеждат забрана на необоснованото покачване на цените до август 2027 г., а глобите се удвояват, отчитат от АТНС.

За предложенията в ЗЗК, където се въвеждат понятията „съвместно господстващо положение“ и „прекомерно високи цени“, нови нелоялни търговски практики, "най-тревожното за бизнеса" според АТНС е, че компаниите ще трябва сами да доказват липса на нарушение.

„Вместо да минат през процедурата на Закона за нормативните актове и оценка на въздействието, текстовете се внасят от депутати. Парламентът решава как да изглеждат цените в магазините. Бизнесът вече е виновен, докато не докаже противното. Когато законите се пишат набързо и на тъмно, не може да очакваме качество и предвидимост“, заяви адв. Галин Попов, който е изпълнителен директор на АТНС.

Според асоциацията държавата и регулаторите трябва да гарантират работещ пазар и ефективна конкуренция. „Ако пазарът функционира нормално, той няма да допусне спекулативни увеличения на цените. Замяната на регулаторното безсилие с още регулации е проява на слабост. Това са промени с огромен ефект върху цялата икономика, които не трябва да се приемат без дебат, оценка на въздействието и участие на бизнеса“, категоричен е адвокат Попов.

АТНС предупреждава, че закони, "които обръщат логиката на пазара и прехвърлят доказателствената тежест върху бизнеса, не се приемат за броени дни". Засега обаче точно това се случва.

АТНС обединява национално представени компании за търговия с мебели, строителни материали, спортни стоки, книги и др. Те имат над 100 обекта в 13 областни града и наемат над 3000 души. АТНС е част от работните групи „Нефинансов сектор“ и „Защита на потребителите“ към Координационния съвет за подготовка на България за членство в еврозоната.

