Златният Георги Мърков – младши: Винаги излизам на тепиха с мисълта, че съм българин и ще победя!

Българската борба се поздрави с европейска титла при кадетите в класическия стил на първенството в Самоков. Но титлата е по-особена, защото е спечелена от внук на истинска легенда в българската борба – Георги Мърков. Момчето, което носи името на славния си дядо, демонстрира самочувствие.

„На финала излязох с увереност, че ще победя – призна Георги Мърков–младши, цитиран от официалната страница на БФС Борба след успешния финал на първенството за кадети в Самоков. „Бях разучил германеца, за първи път се срещаме. И макар че завършихме наравно 1:1 нито за миг нямах колебание, че мога да загубя“. По регламент при равенство победата се присъжда на бореца, спечелил първи точките в схватката.

Родният талант е европейски шампион за кадети

На шампионата 16-годишният талант постигна 4 победи в категория до 60 кг на класическата борба, като на финала се наложи над Кристиано Либзейт (Германия). Преди това тийнейджърът победи представителите на силните школи на Армения (6:4), Русия (10:2) и Украйна (8:0).

„Всяка среща беше трудна, най-вече тази с арменеца, защото е първа“, продължи Георги. „Но всеки път излизам на тепиха с мисълта за победа. А увереност, че ще спечеля ми дават и треньорите, и партньорите, и семейството ми. Много позитивна енергия получих и от публиката в Самоков. Чувствах все едно, че не мога да загубя. След финала еуфорията беше много голяма, всички ме поздравяваха“.

За внука на Георги Мърков, олимпийския шампион от Мюнхен '72, това е първи успех от голямо първенство. През миналата година той остана на крачка от подиума на шампионата на континента за момчета – пети.

„Заради моя дядо започнах да тренирам борба, той е моят идол“, разказва момчето. „След всяка среща ми говори, обяснява, мотивира... Сега точно не си спомням какво ми каза преди финала... Но когато ми предстои да изляза срещу сериозен съперник, винаги ми казва, че ние българите имаме воля и характер. И това ни помага много. Затова всеки път излизам с тази мисъл, че съм българин, и че ще победя! А след финала вече си спомням думите му. Беше горд с мен, каза, че това е само началото!“.

Мечтата на Мърков-младши е да продължава да върви по стъпките на именития си дядо и един ден на покори и олимпийския връх.

Георги е завършил основното си образование в частно училище с изучаване на английски език. А сега учи в спортното училище на „Левски“. Тази година му предстои още едно важно събитие – световното първенство за кадети в Баку през месец юли, откъдето също е амбициран да се върне с медал.

ОЩЕ: Талант от славна българска фамилия е европейски шампион по борба за кадети!