Кметът на Стара Загора се обърна към феновете на Берое: “Кажете кой да поеме клуба и да дава пари“

След като от Лицензионната комисия към Българския футболен съюз обявиха, че няма да дадат лиценз на Берое, около клуба от Стара Загора се завъртяха множество слухове. Голяма част от тях бяха свързани с финансови задължения и ръководството на клуба. Кметът на града Живко Тодоров излезе с обръщение към феновете на Берое със съобщение в социалните мрежи. С публикацията си той ги призова да дадат предложение за нов собственик на клуба.

“Дайте предложение кой да поеме клуба“

Ето какво написа кметът на Стара Загора Живко Тодоров: “Толкова много хора пишат какви ли не неща за клуба. ТЕЦ-2 бил виновен. Общината била виновна. Новият собственик не ставал. Добре. Да кажем, че е така. Дайте предложение кой да поеме клуба и да отделя няколко милиона на година, за да издържа и развива Берое. И нека да има конкретика, а не само приказки. Само ще напомня, че преди 15 години клубът беше в състояние на фалит, 6 поредни загуби в първите 7 кръга, нямаше нито терени, осветление и т.н“.

Берое имаше една седмица да обжалва

Живко Тодоров вече предприе действия по въпроса с лиценза на Берое. Той проведе среща с президента на БФС Георги Иванов. Лицензионната комисия обяви, че няма да даде лиценз на Берое още на 8 май. Заралии имаха една седмица да обжалват решението, като към днешна дата – 14 май, им остава само един ден.

