Увеличението на наличните пари в брой, държани от руснаците по време на празниците от 1 до 11 май, достигна 210,5 милиарда рубли (около 2,45 млрд. евро). Това е най-високата стойност, откакто статистиката започна да се публикува през 2011 г. - според изчисления на РБК, основани на данни на Руската централна банка. В сравнение със същия период на миналата година (41,2 милиарда рубли) търсенето на налични пари в брой беше приблизително пет пъти по-високо.

Най-близкият резултат е отчетен едва през 2020 г., когато страната беше засегната от пандемията от Covid-19 и още не беше в пълномащабна война с Украйна, а наличните средства скочиха със 133,5 млрд. рубли по време на празниците (30 април – 11 май).

В Русия периодът от 1 до 11 май, често включващ работни дни между тях, превърнати в почивни, е наситен с големи официални празници - Ден на труда на 1 май и Ден на победата на 9 май.

За да се оцени търсенето на налични средства от икономическите субекти, са използвани данните на Централната банка за състоянието на ликвидността в банковия сектор. За всяка година са взети данни за периода между две дати – последния работен ден преди празниците и последния ден от майските празници. Тъй като парите в брой могат да се върнат в банковата система, от РБК са направили изчисления и за целия месец май от 2011 до 2025 г.

Как ще се развива търсенето на налични пари през 2026?

Според статистиката на Централната банка - почти всяка година в края на април и началото на май руснаците отчитат повишено търсене на пари в брой. Отклонение от тази тенденция беше наблюдавано само по време на майските празници през 2021–2022 г., когато вместо изтичане на средства, те се върнаха в банковата система, възлизайки съответно на 48,8 млрд. рубли и 67,1 млрд. рубли. През 2021 г. президентски указ обедини майските празници в един дълъг празник поради пандемията от Covid-19 и те се проведоха без прекъсване. През 2022 г., на фона на изключително високите лихвени проценти по депозитите, средствата се върнаха в системата.

След майските празници обикновено се изтеглят пари в брой от обращение, а не се емитират, и до края на месеца обемът на кеша може да нарасне по-малко, отколкото през първите десет дни на май, или дори да намалее. Например през 2025 г., след като по време на майските празници бяха изтеглени над 40 млрд. рубли в брой, обемът на паричните средства в обращение до края на месеца намаля със 108,7 млрд. рубли.

Според статистиката на Централната банка изтичането на парични средства не беше компенсирано впоследствие чрез връщане на средства по сметките само през 2020 и 2023 г. Преди шест години регулаторът приписа това на повишеното потребителско търсене по време на острата фаза на пандемията от коронавирус, докато през 2023 г. посочи влиянието на присъединяването на нови региони към Русия - т.е. включването на окупираните украински земи с незаконно анексиране.

Тази година значителният отлив към налични пари продължава вече трети пореден месец. Според РБК за целия април обемът на наличните пари в обращение е скочил с 607,3 милиарда рубли. С изключение на декември всяка година (месец, който традиционно се характеризира с високо търсене на пари в брой), увеличението през април беше най-високото от септември 2022 г. насам - тогава, на фона на обявяването на частична мобилизация на средства в цялата страна, сумата на пари в брой в ръцете на домакинствата се увеличи с 929,9 милиарда рубли. През март 2026 г. същото число надхвърли 300 милиарда рубли, което е най-високото ниво за последните две години и половина.

Спреният интернет и данъчната тежест върху бизнеса: защо руснаците активно теглят пари в брой?

Изтичането на пари в брой по време на майските празници се дължи предимно на ограниченията на интернета през този период, казва Станислав Мурашов - главен икономист в Raiffeisenbank. „Първоначално, доколкото си спомням, обещаха да прекъснат интернет напълно, считано от 5 май. Мисля, че хората бяха впечатлени от това и това беше най-важният фактор“, твърди експертът. Въпреки това, по думи на Мурашов, някои от опасенията на гражданите не се оправдаха и ограниченията в интернет се оказали по-леки, отколкото руснаците първоначално очаквали.

През 2026 г. прекъсванията на интернет се засилиха, като през март засегнаха не само граничните райони на Русия, но и Москва. Преди майските празници телекомуникационните оператори предупредиха клиентите си, че на 5 и 9 май мобилният интернет ще бъде прекъснат „по съображения за сигурност“ - т.е. заради войната, която бе подпалена от диктатора Владимир Путин, но вече е върната на руска територия и руснаците усещат това на гърба си.

Според Мурашов изтичането на парични средства през май е "ситуационно" и "сезонно". Експертът очаква, че в бъдеще това ще бъде частично или дори в голяма степен компенсирано от обратен приток на средства. Според икономиста атрактивните лихвени проценти по банковите депозити се запазвали, така че той не вярва в сценарий, при който изтеглените средства не се връщат в банковата система.

По отношение на малките и средните предприятия Мурашов счита, че изтичането на парични средства в този сегмент не би трябвало да достигне пик, тъй като подобни процеси обикновено се развиват постепенно.

„Бих очаквал отслабване на търсенето на пари в брой поради края на майските празници, но много ще зависи от евентуални по-нататъшни ограничения във финансовата система. При липса на значителни сътресения можем да очакваме отслабване на търсенето на пари в брой“, казва Егор Кривошея, съосновател на консултантската фирма Futureproof.

Експерти, интервюирани по-рано от РБК, свързаха увеличението на паричните средства в обращение, освен с прекъсванията в интернет, и с два други фактора - нарастващата данъчна тежест върху бизнеса и опитите на компаниите да „преминат в сивата икономика“, както и засиления контрол върху преводите между физически лица.

Още: Задава се ново ударно вдигане на ДДС в Русия