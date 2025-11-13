Цената на петрола пое приятен курс и изглежда ще е така дълго време

Цените на петрола отбелязаха понижение в азиатската търговия, продължавайки спада от предходната сесия, след като данни за увеличени запаси от суров петрол в САЩ засилиха опасенията за излишък на предлагането спрямо търсенето на горива в световен мащаб, съобщава Ройтерс.

Фючърсите на европейския сорт "Брент" поевтиняха с 9 цента, или 0,1 процента, до 62,62 долара за барел, след спад от 3,8 процента ден по-рано.

Котировките на американския лек суров петрол се понижиха с 11 цента, или 0,2 процента, до 58,38 долара за барел. Вчера понижението в цената беше 4,2 процента, уточнява БТА.

Още: Обрат с цената на петрола, въпреки новините от САЩ и Русия

Пазарни източници, позовавайки се на данни на Американския петролен институт (API), съобщиха, че запасите от суров петрол в САЩ са се увеличили с 1,3 милиона барела през седмицата, приключила на 7 ноември. Запасите от бензин и дестилати са намалели.

СНИМКА: iStock

Спадът в цените с над 2 долара за барел вчера последва съобщението на ОПЕК, че глобалните доставки на петрол ще надхвърлят търсенето през 2026 г., което бележи промяна спрямо предишните прогнози за дефицит. ОПЕК посочи, че очакваният излишък в предлагането догодина ще се дължи на по-широките увеличения в производството от групата ОПЕК+, включваща страни като Русия.

Очаква се Управлението за енергийна информация на САЩ (EIA) да публикува официалните си данни за запасите по-късно днес. В своя краткосрочна прогноза ведомството отчете, че производството на петрол в САЩ ще достигне нов рекорд тази година, докато глобалните запаси ще продължат да нарастват до 2026 г., тъй като производството се увеличава по-бързо от търсенето.

Още: Цената на петрола остава под въздействието на санкциите срещу "Лукойл" и "Роснефт“