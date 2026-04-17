Цената на петрола се гмурна стремглаво надолу - пак заради Тръмп и Иран

17 април 2026, 19:34 часа
Около 10-12% срив в цената на петрола последва след общо десетина последователни публикации на американския президент Доналд Тръмп в социалната му мрежа Truth Social. Всичките бяха на тема Ормузкия проток – от новината, че Иран обещал да го отвори и никога да не го затваря, та до обясненията какво още очаква Тръмп от Техеран.

Според платформата за следене на живо на цените на петрола на CNBC, към момента лекият суров петрол с доставка за май е поевтинял с 11,66% спрямо предишната сесия, до 83,01 долара за барел. Този с доставка за юни е още по-евтин – 81,11 долара за барел, спад от 11,03%. Европейският сорт "Брент" се търгува за 88,71 долара за барел т.е. 10,75% спад.

Иначе иранският външен министър Абас Арагчи пояси в официалния си профил в социалната мрежа "Х", че предвид примирието в Ливан Иран отваря Ормузкия проток – докато трае примирието със САЩ (засега до 22 април). Тръмп също се изказа и в този аспект – казал на Израел обезателно да спре да бомбардира Иран - Още: Тръмп: САЩ забраняват на Израел да бомбардира Ливан. Стига толкова!

Що се отнася до Ормузкия проток, Тръмп посочи, че морската блокада на САЩ остава в сила, докато няма окончателно мирно споразумение. Пред Axios той заяви, че очаква споразумение дори в рамките на "ден-два". Но иранската новинарска агенция Fars публикува предупреждение от Техеран, че ако морската блокада остане в сила, това ще е нарушение на примирието и Ормузкият проток пак може да бъде затворен от Иран.

Ивайло Ачев, Отговорен редактор
