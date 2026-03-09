Правителството на Гюров:

Цените на бензина, дизела и газа в България: Влиянието на световната бъркотия

09 март 2026, 7:50 часа 440 прочитания 0 коментара
Според мен нищо не може да спаси положението. Това, че имаше някакъв излишък на пазара, няма значение, защото Ирак, Кувейт и Катар спират добива, защото няма къде да съхраняват добития петрол. Отделно пазарът се ужасява, защото Иран удря и се заканва да удря петролна инфраструктура в Близкия изток. Това заяви председателят на Българската петролна и газова асоциация (БПГА) Светослав Бенчев.

Дори сега да свърши войната, на Катар ще му трябват 2 седмици до 2 месеца да възобнови доставките си както беше преди войната. В Ирак и Кувейт още няма поразена петролна инфраструктура, но и те едва ли ще възобновят обичайното си ниво на доставки за по-малко от 3 седмици. Цените може да очакваме да се нормализират в рамките на месец-месец и нещо след приключване на войната, смята Бенчев.

Какви ще са цените в бъдеще е много трудно да се каже, каза той, предупреждавайки, че не сме изолиран остров от световните пазари. "Не сме имали ситуация, в която Ормузкият проток е затворен", заяви той пред БНТ, говорейки за извънредна ситуация и противно на думите на служебния финансов министър Георги Клисурски, че имаме сериозен дял на петролни доставки не от Близкия изток. Само че Бенчев обърна внимание и на следното - например "Лукойл Нефтохим" е изправен пред трудност да плаща веднага за доставки, защото заради американските санкции срещу "Лукойл" всеки производител на петрол търси плащания за доставки веднага и не приема много-много забавяне. Но Бенчев подчерта, че сега проблеми с количествата горива няма - ОЩЕ: Рязко поскъпване на бензина и дизела в България ще е спекулация: Обяснение на база думи на финансовия министър

Не само петрол, но и газ

Светослав Бенчев определи и газа за голям проблем - защото хранилищата в Европа са на ниво около 30% като запълняемост, а сега трябва да почне пълненето за следващата зима. Но Катар спря износа и работата на своите мощности, а арабската страна е водещ производител на втечнен газ. Само че Бенчев призна - нямаме този проблем като в Западна Европа, защото имаме дългосрочен договор с Азербайджан за доставки по тръбопровод.

Що се отнася до собствения добив на газ в България, председателят на БПГА изрази надежда най-после до година-година и половина и България да добива газ от Черно море, блок "Хан Аспарух". Членът на Фискалния съвет Любомир Дацов също чака добри новини за добив от "Хан Аспарух".

Ивайло Ачев
