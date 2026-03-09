Лайфстайл:

Цената на природния газ в Европа е невиждана от над три години

09 март 2026, 16:04 часа 181 прочитания 0 коментара
Цената на природния газ в Европа се повиши до най-високото си равнище от над три години на фона на рязкото поскъпване на петрола и продължаващото напрежение в Близкия изток, след като конфликтът между САЩ и Иран навлезе във втората си седмица, предаде Ройтерс. Търговията и корабоплаването в района на Ормузкия проток остават почти парализирани, което засилва опасенията за сериозни смущения в глобалните енергийни доставки.

Априлските фючърси на нидерландския хъб TTF - основен ценови ориентир за Европа - достигна най-високото си ниво от началото на януари 2023 г., след като по-рано поскъпна с над 28 процента до 68,365 евро за мегаватчас. Следобед цената се понижи до 61,605 евро за мегаватчас или с 16,3 на сто над нивото на затваряне в края на миналата седмица, сочат данни на борсата ICE.

Британският априлски контракт също нарасна, като след по-ранен скок от около 20 процента се търгуваше с повишение от 15,4 процента до 158,60 пенса за терм.

Според анализатора на LSEG Улрих Вебер развитието на ситуацията в Близкия изток ще продължи да доминира движението на цените. По думите му изборът на сина на Хаменей за нов върховен лидер на Иран, считан за твърдолинеен политик, както и обсъждането от страна на американския президент Доналд Тръмп на евентуално разполагане на сухопътни сили, подсказват, че войната може да продължи по-дълго.

Анализатори на Societe Generale отбелязват, че поскъпването на природния газ се дължи и на по-ограничен баланс между търсене и предлагане. Това се обяснява с увеличение на търсенето на втечнен природен газ (ВПГ) с около 0,2 милиона тона, основно от Египет и Йордания, тъй като доставките на израелски газ по тръбопроводи се очаква да останат минимални поне две седмици заради спрения добив. В същото време се прогнозира намаление на доставките с около 2,4 милиона тона от Катар и Обединените арабски емирства.

Допълнителен фактор за повишаването на цените са и по-студените метеорологични прогнози за края на тази и началото на следващата седмица в Северозападна Европа, което увеличава очакванията за по-значително търсене на отопление.

Пламен Иванов
