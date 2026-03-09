Обявите за работа намаляват сериозно през февруари

В края на февруари се регистрират приблизително 38 500 обяви за работа във водещите сайтове за свободни позиции в страната. В сравнение с предходния месец се наблюдава спад от 5 на сто, което означава с 1990 по-малко предложения. На годишна база също се отчита намаление в броя на обявите - те са с около 3690 по-малко спрямо февруари 2025 г., което представлява спад от 9 на сто. Това показва ежемесечният анализ на HR компанията и кариерния сайт JobTiger.

Спрямо януари малък ръст се отчита единствено в секторите „Хотелиерство и ресторантьорство“ (976 нови свободни позиции), „Търговия и продажби“ (97 предложения повече) и „Административни и обслужващи дейности“ (84 предложения повече).

В останалите сектори се регистрира намаление на обявите, като най-голямо е то в „Счетоводство, одит и финанси“ с 230 предложения по-малко (спад от 10 на сто). Следват „ИТ„ с 155 по-малко обяви (спад от 5 на сто) и „Логистика и транспорт“ с 81 по-малко предложения (спад от 7 на сто).

На годишна база ръст има единствено в сектор „Производство“ (16 на сто). Наблюдава се спад в сектора „Логистика и транспорт“ с 1697 предложения по-малко спрямо февруари 2025 г., което представлява намаление от 37 на сто. Годишен спад има още в „Маркетинг и реклама“ (14 на сто), „Търговия и продажби“ (14 на сто), „Хотелиерство и ресторантьорство“ (11 на сто) и „ИТ“ (11 на сто).

Дялово разпределение

По отношение на дяловото разпределение първото място се заема от сектор „Търговия и продажби“ с 24 на сто, следван от сектор „Производство“ (21 на сто). „Хотелиерство и ресторантьорство“ е с 14 на сто и изпреварва „Административни и обслужващи дейности“ (13 на сто).

Няма съществена промяна при „Логистика и транспорт“ и „ИТ“. При тях се отчита дял от 7 на сто. Останалите са, както следва: „Строителство“ (6 на сто), „Здравеопазване и фармация“ (6 на сто), „Счетоводство, одит и финанси“ (5 на сто), „Маркетинг и реклама“ (3 на сто) и „Изкуство“ (1 на сто).

Работа от вкъщи

Предложенията за работа от вкъщи и/или дистанционна работа през февруари са намалели с 2 на сто. Техният брой е с близо 2000 по-малко от предходния месец. Основна причина за спада при тези обяви е намаленият брой предложения в секторите „ИТ“, „Административни и обслужващи дейности“ и „Търговия и продажби“, тъй като те са основните сектори, които предлагат такъв тип работа. Разпределението на тези предложения е: 45 на сто в сектор „ИТ“, следван от „Административни и обслужващи дейности“ (14 на сто), секторите на аутсорсинг (BPO) индустрията (19 на сто) и „Търговия и продажби“ (12 на сто).

Като дял предложенията за работа от вкъщи и/или дистанционна работа са 9 на сто от всички обяви.

Предлагане по градове

Според анализа на HR компанията и кариерен сайт JobTiger общият брой на обявите във водещите областни градове се е увеличил с 3 на сто, сравнено с януари месец. Динамиката във всеки един от тях е, както следва: София (1 на сто), Пловдив (1 на сто), Варна (1 на сто), Бургас (1 на сто), а при Русе и Стара Загора няма промяна.

Като дял обявите за гр. София са 38 на сто, а в останалите градове са: Пловдив (9 на сто), Варна (7 на сто), Бургас (4 на сто), Русе (2 на сто) и Стара Загора (2 на сто).