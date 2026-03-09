Цената на петрола с любопитен завой след шоковото поскъпване

Цената на петрола се върна на ниво до около 100 долара за барел този следобед, след като част от огромния дневен скок от вчера и късно снощи беше ограничен от съобщения за разговори относно координирано освобождаване на запаси от стратегически резерви. Това охлади донякъде пазара, разтърсен от войната в Близкия изток и спирането на корабоплаването през Ормузкия проток, предаде Bloomberg.

Цените

Фючърсите на сорт Брент, който е референтен за Европа, този следобед българско време се търгуваха за 102,69 долара за барел.

Котировките на американския лек суров петрол се върнаха на ниво от 96,38 долара за барел. И това въпреки потвърденият ирански удар срещу петролния комплекс BAPCO в Бахрейн:

Финансовите министри от Г-7 ще обсъдят възможно съвместно освобождаване на петрол от резервите, координирано с Международната агенция по енергетика (МАЕ).

На път за Кипър френският президент Еманюел Макрон заяви пред журналисти, че "използването на стратегическите резерви е една от обсъжданите опции“. „Обмисля се среща на държавните и правителствените ръководители на страните от Г-7 тази седмица по въпросите на енергетиката“, добави той.

Три държави от Г-7, включително САЩ, са изразили подкрепа за освобождаването на петрол от резервите си, съобщава Financial Times. Някои американски официални лица смятат, че съвместно освобождаване на между 300 млн. и 400 млн. барела - до 30% от общия резерв от 1,2 млрд. барела - би било подходящо.

Цените на петрола скочиха рязко, след като Кувейт и Обединените арабски емирства (ОАЕ) започнаха да намаляват производството, тъй като складовете бързо се запълват вследствие на затварянето на Ормузкия проток. Ирак също започна да спира добива още миналата седмица.

Спирането на корабоплаването през Ормузкия проток - тесен воден път, през който обикновено минава около една пета от петрола в света - както и атаките срещу ключова енергийна инфраструктура, доведоха до ръст на цените на суровия петрол и природния газ.

По-рано през деня цените на петрола се бяха доближили до ниво от 120 долара за барел.