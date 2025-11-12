Цените на горивата: Тенденциите при бензина и дизела в България се развиват различно засега

Дизелът, а не бензинът, за момента поскъпва по-сериозно в България, след като парламентът наложи и забрана за износ на горива. Забраната стана факт в последния ден на октомври - но тенденцията за поскъпване при горивата тръгва от половин до една седмица по-рано, показват данните на специализираната платформа fuelo.net. За шофьорите в България отдавна не е тайна аномалията с дизела - за разлика от кажи-речи навсякъде в Европа, той е по-скъп от бензин А95, когато става въпрос за бензиностанции на българска територия.

Поскъпването при дизела тръгва от 24 ноември, тогава той е 2,36 лева за литър средно. На 11 ноември средната цена вече е 2,48 лева. Не е чудно, че толкова е средната цена при "Лукойл", но има и известни вериги с по-висока средна цена - например Shell продава при средна цена 2,53 лева, а OMV - 2,51 лева. От друга страна, "Инса ойл" продава средно при 2,33 лева за литър - именно за тази компания, чието лице е Георги Самуилов, ръководителят на Държавния резерв Асен Асенов заяви, че не си спазва задълженията към резерва, сочат данните. От "Инса ойл" обаче отговориха, че заради създадена монополна ситуация и това, че складовете се държат главно от "Лукойл", което оскъпява много създаването на резерви от други търговци.

Същевременно, при бензин А95 поскъпване тръгва след 27 октомври - тогава цената е 2,37 лв. на литър средно според fuelo.net. На 11 ноември е вече 2,41 лв. средно, сочат тези данни. "Лукойл" продава средно на 2,40 лв., най-скъпо е при "Петрол" - 2,45 лв. на литър.

За американските санкции срещу "Лукойл", наложени от Доналд Тръмп, бившият ни зам.-външен министър Милен Керемедчиев подчерта пред bTV - САЩ не искат да затваряме бургаската рафинерия, искат прозрачен и ясен модел за управлението ѝ, който доказва, че нейната дейност не допринася да се вливат приходи в бюджета на Путинова Русия, които да бъдат използвани за водене на войната в Украйна.

