Спорт:

Чакат ни празни магазини и скъпи храни? Няма достатъчно шофьори на ТИР-ове

05 юни 2026, 13:25 часа 862 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Чакат ни празни магазини и скъпи храни? Няма достатъчно шофьори на ТИР-ове

Когато има недостиг на продукти по рафтовете на супермаркетите, всички започваме да се паникьосваме. Но замисляли ли сте се някога как те стигат до там?

Автомобилният транспорт извършва около 80% от вътрешните товарни превози в Европа и допринася с приблизително 3,75% за общия БВП на ЕС. Но според основателя и главен изпълнителен директор на Transport Exchange Group (TEG), Лайъл Кресуел, той все още е „вероятно най-голямата индустрия, за която всъщност не знаете много“, пише Евронюз.

Колко важен е товарният транспорт за европейската икономика?

Целият европейски пазар на товари и логистика е оценен на 1475,88 милиарда долара (1263,66 милиарда евро) през 2025 г., като автомобилният товарен транспорт допринася с над 400 милиарда евро годишно.

TEG свързва над 10 000 бизнеса и очаква да управлява около 3 милиона товара на целия континент тази година.

Между недостига на шофьори, целите за емисиите и недостатъчните инвестиции, най-големите предизвикателства пред индустрията в момента са ценообразуването на горивата и по-точно колебанията в цената на бензина поради глобалната нестабилност.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

„Горивото представлява приблизително 30% от разходите на една транспортна компания“, обясни Лайъл.

Индустрията работи с много малки маржове. Тези компании трябва постоянно да се справят с колебанията, като същевременно поддържат достатъчен паричен поток, тъй като често трябва да плащат за гориво много преди да им бъде платено за труда.

Източник: БГНЕС

С покачването на цените на горивата се увеличават и цените по рафтовете, но това не е единственият проблем, който може да доведе до покачване на цените и до това рафтовете да изглеждат празни.

Недостиг на шофьори

Само в автомобилния товарен транспорт са наети над 3 милиона души в Европа, а складирането и спомагателните дейности добавят още почти 2,5 милиона работници в целия блок.

Въпреки това, индустрията е изправена пред огромен недостиг на шофьори. През 2024 г. броят на незаетите позиции за шофьори почти се е удвоил от 233 000 на 426 000 и отново се е увеличил през 2025 г. до 444 000.

Някои прогнози сочат, че проблемът може да продължи, като броят на незаетите шофьорски позиции в цяла Европа достигне 745 000.

„За съжаление, работната сила на шофьорите застарява значително“, обясни Лайъл.

„50% от германските шофьори на камиони са над 55-годишна възраст. Но това следва тенденцията, която вероятно се наблюдава и в много други индустрии“, продължи той.

„Традиционният автомобилен превоз на товари на дълги разстояния в Европа означаваше, че шофьорите отсъстваха с дни, ако не и със седмици от основната си база, така че можете да си представите, че това не е привлекателно за всички“, допълни той.

Лайъл вярва, че планирането на маршрути, задвижвано от изкуствен интелект, би позволило на транспортните компании да постигат повече с по-малко ресурси и би облекчило част от стреса, породен от недостига на шофьори.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Транспорт ТИР превозвачи шофьори
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
Още от Икономика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес