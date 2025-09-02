Да не е руски: ЕС се готви да иска повече доказателства какъв газ се внася

Страните от ЕС търсят начини да затворят всички останали вратички, за да гарантират, че руският газ няма да бъде тайно смесван с доставките за блока, след като забраната влезе в сила в края на 2027 г. Дания, която е ротационен председател на ЕС, предложи промени, които ще изискват от вносителите да предоставят на националните власти доказателства, че газът не е произведен в Русия, според документ, видян от Bloomberg.

Опасения за "Турски поток“

Документът подчертава особени опасения относно газовите потоци, идващи през "Турски поток“, основен газопровод, свързващ Русия и Югоизточна Европа през България.

"Природният газ, влизащ в ЕС през граници или точки на междусистемно свързване между съюза и Русия или Беларус и през точката на междусистемно свързване "Странджа 2/Малкочлар“ през "Турски поток", да се счита за изнесен, пряко или непряко, от Руската федерация, освен ако не са предоставени недвусмислени доказателства за противното“, се казва в датското предложение.

Предложените промени подчертават опасенията, че руският газ все още може да намери пътя си към пазара на ЕС след въвеждането на забрана. Проследяването точно къде е произведен газът е изключително трудно, особено когато той често се смесва с други доставки по пътя си към крайния потребител.

Тази стъпка би изключила бъдещи сделки за суапове, които заместват доставки от Москва с доставки от други държави.

Съгласно предложената забрана, доставките на руски газ по съществуващи договори, по-кратки от една година, ще бъдат спрени най-късно от 17 юни 2026 г., с изключение на държави без излаз на море като Унгария и Словакия. Забраната за доставки по съществуващи дългосрочни споразумения ще влезе в сила до края на 2027 г.