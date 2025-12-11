ПП-ДБ поставиха срок за оставката на кабинета: Искат Кирил Добрев да запълни обувките на баща си (ВИДЕО)

Правителството да подаде оставка преди гласуването на вота на недоверие от 13.00 часа. Този призив отправиха лидерите на "Продъллжаваме промяната - Демократична България" в парламента преди гласуването на вота на недоверие срещу кабинета "Желязков" на тема икономическа политика. Вотът на недоверие беше внесен с подпписите на АПС и МЕЧ, като Радостин Василев също призова кабинетът да не чака 13 ч. и да подаде оставка, но и предупреди за гражданска война, ако това не се случи.

Призивите идват и на вчерашния голям протест срещу правителството. Той бе предшестван от друг голям протест, който първоначално беше срещу бюджет 2026 г., което принуди управляващгите да го изтеглят и прекроят, но се стигна и до контрапротести във вторник на "ДПС - Ново начало".

Призив към Росен Желязков

"След вчерашния пореден безпрецедентен протест - това управление има само един ход - веднага да бъде подадена оставка. Дори преди гласуването на вота. Акто Пеевски и Борисов не искат да подадат оставката, това трябва да направи Росен Желязков, ако има малко останало достойнство в него", заяви лидерът на "Да, България" Ивайло Мирчев.

От своя страна лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев обърна внимание, че безобразията продължават и в момента, като посочи, че бюджетите на ДОО и на НЗОК не са разгледани в ресорните комисии. "Тези хора не разбраха, че по този начин няма да станат нещата. .

На въпрос кой им е натиснал бутона, Асен Василев каза: "Българският народ натисна бутона на това управление и викна: "Оставка".

Кирил Добрев и обувките на баща му

От ПП-ДБ напомниха за периода през 1997 година, когато бащата на Кирил Добрев, който причината играе важна роля по време на политическата криза и въпреки че БСП получава мандат за съставяне на правителство - той го връща, за да не се стига до размирици в страната.

Акад. Николай Денков се обърна специално към Кирил Добрев и напомни за действията на баща му и заяви, че сега БСП трябва да направи същото. "Очаквам Кирил Добрев да се опита да запълни обувките на баща си и заедно с другите от БСП да спре това правителство", посочи още акад. Денков.

Той коментира и ИТН. "Вчера беше ясно казано на ИТН, че всичките лъжи, които са казани за това правителство, са разбрани и са чути и те излъгаха техните избирателите", заяви акад. Денков. ОЩЕ: ПП-ДБ се заканиха с още по-голям протест, ако оставката на правителството не бъде гласувана на 11 декември (ВИДЕО)