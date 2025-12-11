Малкият Васи е с левкемия, нуждае се от средства за лечение

Васи е само на 1 година и 6 месеца – едно слънчево дете, което сега се бори за най-ценното – живота си. Вместо да прави първите си стъпки и да изговаря първите си думи, той прекарва дните си в болнична стая, заобиколен от апарати и медикаменти. Всичко започна преди месец, когато забелязахме странни синини и подувания по малкото му телце. Никой родител не е подготвен за новината, която ни съобщиха лекарите: остра миелоидна левкемия.

Лечението

Детето е прието по спешност в УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“, а след това транспортирано с линейка до УМБАЛ „Свети Георги“ в Пловдив, в отделението по детска хематология. Лечението, което трябва да проведе е химиотерапия, която е изключително тежка и изтощителна за едно толкова малко дете, но това е единственият му шанс да живее.

Семейството е направило консултация в Турция и според специалистите е необходимо специализирано лечение, което трябва да започне незабавно. Лечение с химиотерапия, а след това да се извърши трансплантация на костен мозък, което може да спаси живота на Васи.

Помощ

За съжаление, сумата за това лечение е непосилна за семейство. "Без вашата помощ, ние няма да успеем да дадем на нашето дете този шанс да оздравее! Моля ви, нека заедно да му дадем шанс за живот, изпълнен с игри, смях и любов. Нека му покажем, че не е сам в тази тежка битка за най-ценното живота му! Моля ви помогнете ни, всяка помощ за нас и нашето бебе е безценна! Нека спасим живота на Васи!", призовават родителите му.

