Млада и мъдра: Крисия сподели за уроците от предателствата

Светът на Крисия се преобръща още когато е само на 10 години, когато изгрява и нейната звезда на славата. Талантливото дете тогава не спира да се развива и днес е млада дама с утвърден музикален стил и песни, в които всеки може да се припознае. През годините, тя е имала голяма подкрепа от много хора, които са били до нея. "Наистина доста рано трябваше да се преобърне моят свят. И да се на уча на едни доста по-различни неща, по принцип хората научават в по-късните си години.", сподели тя в интервю за NOVA. Крисия подчерта, че има "прекрасно прекрасно семейство, приятели и екип."

Снимка: Serko

Да изградиш най-добрата си форма

Само на 21 години тя вече се е сблъсквала с няколко предателства, които не крие. Младото момиче призна, че изключително рано ѝ се е наложило да усети какво е да те предаде близък приятел. "Това са най-първите ми сблъсъци в живота. Доста време ми отне да разбера, че най-близкият човек до мен ще си бъда самата аз и трябва да се подкрепям и да продължавам напред и да не се отказвам.

Въпреки разочарованията си, Крисия не губи вяра в доброто у хората. "Когато отворих очите си в тази посока, видях колко наистина добри хора има на този свят."

Изпълнителката говори и за това колко важна е енергията на човек, за да му върви. "Това, което искам за себе си, идва към мен."

В края, Крисия прави равносметка за уроците си в живота. "Виждам един много дълъг път, който изминах с много минуси и плюсове", каза тя, като обясни, че всичко преживяно е допринесло за изграждането ѝ в "най-добрата форма". "Смятам че успях да запазя човечността си, да бъда топъл човек и да го предавам нататък."