Историческият протест: Между 120 и 150 хиляди души в столицата и още толкова в цялата страна (СНИМКИ)

По предварителни оценки и данни на опозицията броят на присъстващите на третия мащабен антиправителствен протест срещу управлението на Бойко Борисов и Делян Пеевски е бил между 120 000 и 150 000 души в центъра на столицата и поне още толкова в големите областни градове в цялата страна. В Пловдив събралото се множество е надхвърлило 50 хил. души, а във Варна - над 30 хил. българи.

Протестната вълна от 10 декември в столицата е една от трите най-масови граждански демонстрации в най-новата българска история, съизмерим по мащаб с най-силните дни на януарските събития от 1997 г. Според анализ на площта и гъстотата на хората, основан на снимките с дронове над Ларгото и прилежащите пространства, определено става въпрос за историческо събитие. Оценката се прави с помощта на изкуствения интелект по класическия метод за преброяване на масови събития, използван в урбанистиката и журналистиката ("Jacobs method"), който комбинира площ на заетото пространство и гъстота на протестиращите (хора на квадратен метър).

Къде колко хора има?

В централните зони - пред Министерския съвет, президентството, Министерството на финансите и около стъкления купол на Ларгото - гъстотата достига 4-5 души/кв.м, което е характерно за концертно или предконцертно струпване. Площта между Министерския съвет, президентството, БНБ и посоката към бул. "Цар Освободител" е приблизително 30-35 хиляди кв.м, като почти всички снимки показват пълно запълване без празни зони. Това дава диапазон от 120 000 до 150 000 души.

Историческите справки

Според историческите данни в най-силните протестни дни през януари 1997 г. се събират около 100-150 хиляди души. Струпването тогава е съсредоточено около Народното събрание и Орлов мост, като гъстотата в някои участъци е изключително голяма. Тогавашните протести срещу Жан Виденов прерастват в масови шествия, барикади и щурм на Народното събрание на 10 януари същата година. Мобилизацията достига стотици хиляди хора в цялата страна и води до падането на кабинета и предсрочни избори.

Най-силните вечери през лятото на 2013 г. достигат 60-80 хиляди души, като площта и гъстотата са значително по-малки от тези, наблюдавани на сегашните протести. Пиковете на протестите през 2020 г. варират между 70 и 100 хиляди души, като обхващат по-дълъг, но неравномерно запълнен коридор между Народното събрание и Орлов мост. На нито един ден площта около Ларгото не е била изпълнена толкова равномерно и плътно, пише "Club Z". 

Сегашните антиправителствени протести срещу кабинета на Росен Желязков започнаха на 26 ноември и продължиха с още по-големи демонстрации на 1 декември и на 10 декември. Всеки следващ протест увеличава своята численост, видно от кадрите с дронове.

А какво означава 3,5%?

Покрай протестните акции в столицата и големите областни градове в социалните мрежи отново се завъртя тезата за т.нар. "3,5% от населението" или иначе казано 227 500 души. Какво означава това?

Правилото за 3,5% е концепция в политологията, дело на американската политоложка от Харвард Ерика Ченовет и Мария Стефан по отношение на успехите на гражданските съпротиви. Според тяхната теза са необходими само 3.5% от населението, участващо в протестно движение, за да се постигне промяна в рамките на година, въпреки че точната динамика зависи от много фактори като политическата култура в страната. Въпреки че 3.5% звучи като много малка част от населението, изследователите казват, че много повече хора ще се съгласят с движението, дори и да не се присъединят активно.

Двете сравняват 323 насилствени и ненасилствени кампании за периода 1900-2006 г. и установяват, че само 26% от насилствените бунтове са успешни, докато цели 53% от ненасилствените кампании водят до търсения резултат. Според тях ненасилствените движения са по-масови и обикновено предхождат развитието на по-демократични режими.

Кадри: Ясен Джабиров

Ивайло Илиев
Ивайло Илиев Отговорен редактор
