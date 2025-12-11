Който ловил, ловил: Забраниха риболова завинаги

Любопитно:

Постоянна забрана за улов на всички видове есетрови риби в българската акватория на река Дунав и Черно море. Това обявиха министърът на земеделието и храните и министърът на околната среда и водите.

Решението е взето с цел да спаси от изчезване критично застрашените риби и да допринесе за възстановяването на биологичното разнообразие в региона.

Есетровите риби са забранени за улавяне в България от 2011 г. насам, като всички заповеди досега са били временни, подновявани всяка година или веднъж на 5 години. С тази нова заповед България се присъединява към останалите дунавски и черноморски държави, в които вече са в сила постоянни забрани за улов на есетрови риби.

Есетровите популации са критично застрашени

В световен мащаб есетровите риби са сред най-застрашените видове. Причините са различни -  загуба на естествени местообитания, нарушаване на миграционния път, бракониерство и незаконна търговия с черен хайвер. Те са обект на защита по редица международни конвенции и европейски актове.

Международният съюз за защита на природата (IUCN) класифицира през 2010 г. всички видове дунавски есетри като "критично застрашени", с изключение на чигата, която е обявена за застрашен вид. Два вида вече са изчезнали от река Дунав и България - немската есетра и шипът.

Източник: WWF

През последните години естественото размножаване на есетровите риби в българо-румънския участък на река Дунав е изключително ограничено, не се случва всяка година и е крайно недостатъчно за поддържането на стабилни естествени популации.

Бракониерството е сериозен проблем

Незаконният улов също продължава да оказва сериозен натиск върху популациите. За периода януари 2016 г. – декември 2023 г. в България са регистрирани общо 144 случая на незаконна дейност, свързана с бракониерство и търговия със защитени видове есетрови риби.

Конфискациите на незаконни риболовни уреди (кърмаци) съвпадат с пролетната и есенната миграция на есетровите риби.

Предложението за постоянна забрана е в съответствие с Общоевропейския план за действие за есетровите риби (2019–2029 г.) и Националната пътна карта за изпълнение на Плана за действие на ЕС за опазване и възстановяване на морските екосистеми за устойчиво и издръжливо на сътресения рибарство.

Постоянната забрана ще остане в сила до постигането на устойчив благоприятен природозащитен статус на есетровите видове във всички държави, споделящи популациите им.

Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Отговорен редактор
