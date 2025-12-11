Лайфстайл:

Само за месец: Подкрепата за ГЕРБ рязко спада

ГЕРБ-СДС са първа политическа сила със 17% подкрепа. Втори са ПП-ДБ с 14.7% подкрепа. Трети са "Възраждане" с 9.3% подкрепа, а четвърти ДПС - Ново начало с 9.1% подкрепа. Пети са МЕЧ с 5.3%, а шести БСП с 4.7% подкрепа.

Това сочат данните от проучване на социологическата агенция "Маркет линкс". Националното проучване, финансирано и реализирано съвместно от bTV и "Маркет линкс", е проведено сред 1009 лица над 18 г. в страната в периода 3-7 декември по методите на пряко-лично интервю и онлайн анкета.

Има сериозният спад в дела на подкрепа за ГЕРБ, като в последния месец е намалял с 5%, уточняват от социологическата агенция.

Наблюдава се мобилизация на подкрепящите ПП-ДБ. "Възраждане" остават устойчиви, а при ДПС - Ново начало също има спад с около 4%. Под 4-процентната бариера, ако изборите бяха днес, остават "Величие", "Има такъв народ" и АПС.

Срещу модела на управление

82% от българите протестират срещу модела на управление. 61% от включилите се в допитването не са съгласни с твърдението, че протестите целят да всеят хаос, докато 31% са на противоположното мнение. 9% нямат мнение.

Социологът от "Маркет линкс" Добромир Живков уточни, че симпатизантите на БСП и ИТН подкрепят протеста, като техните резултати са над средните.

 

 

"За" и "против" бюджета

Против бюджета са 72% от включилите се в социологическото проучване. 11% са "За", а 17% нямат мнение. 56% от българките граждани подкрепят искането за оставка на кабинета "Желязков".

От януари, когато правителството влезе с около 27% доверие, сега е почти с 10 пункта надолу.

