Лидерът на МЕЧ Радостин Василев заговори за гражданска война в случай, че правителството откаже да се съобрази с гласа на хората и не подаде оставка. "Ако Пеевски и Борисов продължават със своята безгранична наглост - в България може да се стигне до гражданска война. Пеевски не трябва да спекулира с етническата карта, защото виждаме, че и тези компактни общности, които той счита за свои, не го искат", заяви Радостин Василев.

Той също се приседини към призива на ПП-ДБ тази оставка да бъде подадена преди гласуването на вота на недоверие в 13.30 часа. Според него това правителство трябва да бъде свалено от Слави Трифонов или от БСП, ако е останало здрав разум в тях. Той разкритикува лидерът на ИТН, че е унищожил енергията на протестите от 2020 г. ОЩЕ: ПП-ДБ се заканиха с още по-голям протест, ако оставката на правителството не бъде гласувана на 11 декември (ВИДЕО)

Протестът да не се приватизира

Лидеръ на МЕЧ заяви, че протестът не е на ПП-ДБ и те не бива да го приватизират.

"Вчера на площади в много български градове и най-вече в София се чу недвусмислен глас за оставка. Толкова силен глас, с толкова категорично желание, трябва да бъде чуто и от най-дебелокожия политик. Това вече е непреодолима сила, която средносрочно и дългосрочно гарантира на България, че моделът на Борисов и Пеевски не може да продължава и няма да бъде повторен", заяви Радостин Василев.

Вотът на недоверие

Припомняме, че днес ще се проведе гласуването по шестия вот на недоверие срещу кабинета "Желязков", който започна работа на 16 януари 2025 г. Вотът е внесен от ПП-ДБ с подписите на МЕЧ и АПС и темата му е свързана с "икономическата политика на правителството".

"Ако тези хора подавдат оставка или бъдат свалени, е да се формира такова мнозинство, да се включат в парламента такива партии, които ясно и категорично да оставят Борисов и Пеевски извън властта, да може да се промени ВСС и да се промени формата на управление на държавата от корупционна към демократична", заяви още Василев. ОЩЕ: ПП-ДБ поставиха срок за оставката на кабинета: Искат Кирил Добрев да запълни обувките на баща си (ВИДЕО)