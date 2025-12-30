"Нямам лимит": Новак Джокович обяви докога ще играе

Живата тенис легенда Новак Джокович направи любопитно разкритие по една от най-интересните теми от своята състезателна кариера. 38-годишният сърбин демонстрира завидна форма въпреки напредналата си възраст, което засилва любопитството към въпроса: "Докога Ноле ще бъде на корта?". Джокера обяви, че планира да продължи кариерата си поне до 2028 година, когато ще се проведат Олимпийските игри в Лос Анджелис. Новак обаче уточни, че няма ограничения пред себе си.

"Олимпийските игри през 2028 г. в Лос Анджелис са моята пътеводна звезда, но..."

„Искам да продължа кариерата си. Олимпийските игри през 2028 г. в Лос Анджелис са моята пътеводна звезда, но честно казано, няма ограничения. Така че ще видим. Разбирате ли какво имам предвид? Нека просто продължим“, каза сърбинът на Световната спортна среща на върха в Дубай. През сезон 2025 той спечели титли в Атина и Женева. Също така достигна до полуфиналите на всеки турнир от Големия шлем през този сезон.

Novak Djokovic on how long he’ll keep playing:



“I said my goal is Los Angeles 2028 Olympics. But you know what? I have no limit.” 🔥pic.twitter.com/mZCL3mHS2V — Danny (@DjokovicFan_) December 29, 2025

Преди дни пък Новак Джокович разкри своите идоли от детството: „Моите идоли бяха Пийт Сампрас, Коби Брайънт и Алберто Томба – те бяха най-великите в своите спортове и аз ги подкрепях като фен. Ако не бях станал тенисист, какво щях да правя? Обичах да играя футбол като дете...“, каза той, цитиран от журналиста Николо Шира след церемонията по връчването на наградите Globe Soccer.

Сърбинът получи награда за цялостни заслуги в спорта на годишните награди Globe Soccer в Дубай. Наградата му беше връчена от нападателя на Португалия и Ал-Насър Кристиано Роналдо.

