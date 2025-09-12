ЕК и ЕИБ ще подпомогнат над 350 000 европейски малки и средни предприятия

Повече от 350 000 дружества от цяла Европа ще повишат своята енергийна ефективност благодарение на финансова инициатива на Европейския съюз на стойност 17,5 млрд. евро. Инициативата за енергийна ефективност на малки и средни предприятия (МСП), осъществявана с водещата роля на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и с подкрепата на Европейската комисия, цели да подпомогне МСП чрез изпитани енергоспестяващи технологии, да намали техните енергийни разходи и да укрепи тяхната устойчивост и конкурентоспособност, съобщиха за БТА от ЕИБ.

Финансирането от Групата на ЕИБ на стойност 17,5 млрд. евро ще увеличи близо двойно размера на сегашната подкрепа през периода 2025-2027 г. Главна цел ще бъдат мерките за енергийна ефективност и за декарбонизация на предприятята, като бъдат съчетани действащи и нови финансови продукти, включително дългови инструменти и дялово участие.

Инициативата е насочена към привличане на инвестиции за енергоспестяване в МСП на обща стойност над 65 млрд. евро до 2027 г., с оглед преодоляване на този пазарен дефицит в Европа. Инициативата бе обявена днес по време на конференция в Брюксел.

Още: ЕИБ отпусна на България стотици милиони заем за съфинансиране на европейски проекти

"Това е значително увеличение на подкрепата за съкращаване на енергийните разходи на компаниите", посочи президентът на Групата на ЕИБ Надя Калвиньо. "Тъй като МСП са гръбнакът на икономиката в ЕС, това се явява важна стъпка към повишаване на конкурентоспособността на Европа".

"Малките и средни предприятия са ядрото на икономиката и на начина на живот в Европа. В същото време техните инвестиции в енергийна ефективност са наполовина на направените от по-големите компании", допълни комисарят по енергетика и жилищна политика Дан Йоргенсен. "Подкрепената от ЕК инициатива на ЕИБ ще е от решаващо значение за преодоляване на инвестиционния недостиг, ще опрости достъпа до финансиране и ще ускори внедряването на енергийноефективни решения".

България е на второ място в ЕС по кохезионни инвестиции от Европейския инвестиционен фонд