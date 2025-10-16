Войната в Украйна:

ЕС отчете търговски дефицит за първи път от януари

16 октомври 2025, 15:16 часа 236 прочитания 0 коментара
ЕС отчете търговски дефицит за първи път от януари

Търговски дефицит от 5,8 милиарда евро с останалия свят регистрира Европейският съюз през август 2025 г. Това е първия месец от януари т.г., когато салдото по текущата сметка на платежния баланс на ЕС е било отрицателно, според най-новите данни на Евростат, публикувани днес от статистическата агенция. За сравнение, през август 2024 г. търговският дефицит на ЕС е бил от 2,4 милиарда евро, а през юли 2025 г. - на излишък от 11,4 милиарда евро.

Износ и внос

Износът на стоки от ЕС през август тази година е възлизал на 183,6 милиарда евро, което е представлявало спад от 6,7 на сто спрямо същия месец на 2024 г. (196,8 милиарда евро).

Още: Заради митата: Търговският дефицит на САЩ е нараснал рязко

Вносът от останалия свят в общността е възлизал на 189,4 милиарда евро, което е било с 4,9 на сто по-малко на годишна база.

Връщането през август към дефицит при международната търговия на ЕС със стоки се е дължало до голяма степен на рязък спад на излишъка при търговията с машини и превозни средства, който се е понижил от 20,7 млрд. евро през юли до 7,2 млрд. евро през август.

Освен това дефицитът на ЕС при останалите промишлени стоки се е разширил от 3,2 милиарда евро до 6,8 милиарда евро за същия период.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

През август в сравнение с юли т. г. сезонно коригираният износ на ЕС е намалял с 1,2 на сто, докато вносът е спаднал с 2,1 на сто. Сезонно коригираното салдо е било 6,1 млрд. евро, което е ръст спрямо юли (4,3 млрд. евро).

Още: Търговският дефицит на България се удвои до близо 10 млрд. лева през тази година

За периода периода януари-август т.г. износът на стоки от ЕС е нараснал до 1,756 трилиона евро (увеличение с 2,5 на сто на годишна основа), а вносът е достигнал до 1,670 трилиона евро (увеличение с 4 на сто).

Търговията в рамките на ЕС се е увеличила до 2,719 трилиона евро през януари-август 2025 г., което е ръст с 1,8 на сто спрямо същия период на 2024 г.

Търговски баланс в еврозоната 

За еврозоната балансът при търговията със стоки е бил на излишък от 1 милиард евро през август 2025 г., в сравнение с излишък от 3 милиарда евро през август 2024 г.

Износът на стоки от еврозоната за трети страни през август 2025 г. е бил на стойност 205,9 милиарда евро, което е спад с 4,7 на сто спрямо август 2024 г. (216 милиарда евро).

Вносът от останалата част на света е възлизал на 204,9 милиарда евро, което е спад с 3,8 на сто спрямо август 2024 г. (213 милиарда евро).

През август 2025 г. търговското салдо на еврозоната е претърпяло значителен спад в сравнение с юли 2025 г., като излишъкът е намалял от 12,7 млрд. евро на 1 млрд. евро. Този развой се е дължал главно на по-малък излишък при търговията с машини и превозни средства, който се е понижил от 18 млрд. евро на 7,8 млрд. евро.

През периода януари-август 2025 г. еврозоната е регистрирал търговски излишък от 107,1 милиарда евро в сравнение със 123,3 милиарда евро през първите осем месеца на 2024 г.

Износът на стоки от еврозоната за останалата част на света е нараснал до 1,945 трилиона евро (увеличение с 2,6 на сто на годишна база), а вносът се увеличава до 1,838 трилиона евро (увеличение с 3,7 на сто).

Търговията в рамките на еврозоната е нараснала до 1,731 трилиона евро през януари-август 2025 г., което е ръст от 1,4 на сто спрямо януари-август 2024 година.

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
Европейски съюз търговия еврозона търговски дефицит търговски баланс
Още от Икономика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес