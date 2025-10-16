ЕС отчете търговски дефицит за първи път от януари

Търговски дефицит от 5,8 милиарда евро с останалия свят регистрира Европейският съюз през август 2025 г. Това е първия месец от януари т.г., когато салдото по текущата сметка на платежния баланс на ЕС е било отрицателно, според най-новите данни на Евростат, публикувани днес от статистическата агенция. За сравнение, през август 2024 г. търговският дефицит на ЕС е бил от 2,4 милиарда евро, а през юли 2025 г. - на излишък от 11,4 милиарда евро.

Износ и внос

Износът на стоки от ЕС през август тази година е възлизал на 183,6 милиарда евро, което е представлявало спад от 6,7 на сто спрямо същия месец на 2024 г. (196,8 милиарда евро).

Още: Заради митата: Търговският дефицит на САЩ е нараснал рязко

Вносът от останалия свят в общността е възлизал на 189,4 милиарда евро, което е било с 4,9 на сто по-малко на годишна база.

Връщането през август към дефицит при международната търговия на ЕС със стоки се е дължало до голяма степен на рязък спад на излишъка при търговията с машини и превозни средства, който се е понижил от 20,7 млрд. евро през юли до 7,2 млрд. евро през август.

Освен това дефицитът на ЕС при останалите промишлени стоки се е разширил от 3,2 милиарда евро до 6,8 милиарда евро за същия период.

През август в сравнение с юли т. г. сезонно коригираният износ на ЕС е намалял с 1,2 на сто, докато вносът е спаднал с 2,1 на сто. Сезонно коригираното салдо е било 6,1 млрд. евро, което е ръст спрямо юли (4,3 млрд. евро).

Още: Търговският дефицит на България се удвои до близо 10 млрд. лева през тази година

За периода периода януари-август т.г. износът на стоки от ЕС е нараснал до 1,756 трилиона евро (увеличение с 2,5 на сто на годишна основа), а вносът е достигнал до 1,670 трилиона евро (увеличение с 4 на сто).

Търговията в рамките на ЕС се е увеличила до 2,719 трилиона евро през януари-август 2025 г., което е ръст с 1,8 на сто спрямо същия период на 2024 г.

Търговски баланс в еврозоната

За еврозоната балансът при търговията със стоки е бил на излишък от 1 милиард евро през август 2025 г., в сравнение с излишък от 3 милиарда евро през август 2024 г.

Износът на стоки от еврозоната за трети страни през август 2025 г. е бил на стойност 205,9 милиарда евро, което е спад с 4,7 на сто спрямо август 2024 г. (216 милиарда евро).

Вносът от останалата част на света е възлизал на 204,9 милиарда евро, което е спад с 3,8 на сто спрямо август 2024 г. (213 милиарда евро).

През август 2025 г. търговското салдо на еврозоната е претърпяло значителен спад в сравнение с юли 2025 г., като излишъкът е намалял от 12,7 млрд. евро на 1 млрд. евро. Този развой се е дължал главно на по-малък излишък при търговията с машини и превозни средства, който се е понижил от 18 млрд. евро на 7,8 млрд. евро.

През периода януари-август 2025 г. еврозоната е регистрирал търговски излишък от 107,1 милиарда евро в сравнение със 123,3 милиарда евро през първите осем месеца на 2024 г.

Износът на стоки от еврозоната за останалата част на света е нараснал до 1,945 трилиона евро (увеличение с 2,6 на сто на годишна база), а вносът се увеличава до 1,838 трилиона евро (увеличение с 3,7 на сто).

Търговията в рамките на еврозоната е нараснала до 1,731 трилиона евро през януари-август 2025 г., което е ръст от 1,4 на сто спрямо януари-август 2024 година.