Турция може да удвои капацитета за пренос на газ към България

Турция може да удвои годишния капацитет за пренос на природен газ към България до 7-10 милиарда кубически метра, в зависимост от малки подобрения от българска страна. Това съобщи министърът на енергетиката на страната Алпарслан Байрактар в кулоарите на Световната среща на върха за втечнен природен газ в Истанбул. Подобна стъпка би могла да отключи допълнителни обеми на синьо гориво за Югоизточна Европа и потенциално за Украйна, предаде Блумбърг.

Инвестиции в американски находища

Турция също така проучва възможността за инвестиции в американски петролни и газови находища, докато ускорява мащабното преразглеждане на енергийното си портфолио, което досега беше изградено около американския втечнен природен газ (LNG).

Още: Цената на природния газ в Европа е невиждана от миналата пролет

Компанията Turkish Petroleum води преговори с Chevron, Exxon Mobil и други големи американски компании за заемане на позиции в активи в добивната верига, като част от плана на Турция да се разшири от нарастващото си експозиции във втечнен природен газ, заяви Байрактар.

Планът добавя нов етап към разширяващите се отношения на Турция със САЩ, които се превърнаха в основен източник на дългосрочни доставки на газ за Анкара. Докато Турция се стреми да осигури достъп до горива, които са ключови за захранването на "гладната" за енергия турска икономика на стойност 1,4 трилиона долара, и за да диверсифицира източниците си далеч от Русия и Азербайджан, това е и начин президентът Реджеп Ердоган да засили влиянието си и да изгради икономически отношения, отбелязва Блумбърг.

Страната вече сключи сделки за LNG с редица компании, включително Mercuria Energy Group и Woodside Energy за доставка на втечнен природен газ, главно от съоръжения в САЩ. Тази седмица тя се споразумя и за 10-годишни договори с Eni SpA и германската SEFE.

Още: Гърция подписа първото дългосрочно споразумение за втечнен природен газ със САЩ

Турция е подписала дългосрочни споразумения за втечнен природен газ от края на 2024 г. насам за 150 млрд. куб. метра, като голяма част от доставките започват между 2027 и 2030 г. Байрактар ​​заяви, че американският втечнен природен газ е станал "по-конкурентоспособен" от синьото гориво от тръбопроводи от Русия и Иран.

Страната е внесла досега през тази година 5,2 милиона тона втечнен природен газ спрямо общо 3,98 милиона тона за цялата 2024 г.. Допълнителните доставки също така дават възможност на турските компании да увеличат търговията с газ, за ​​да увеличат максимално печалбите.

Байрактар ​​заяви още, че страната очаква да приеме около 1500 товара с втечнен природен газ през следващите 10-15 години.