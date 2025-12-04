Започват да санират 32 блока в Пловдив с пари по ПВУ

Общо 32 блока в Пловдив ще бъдат енергийно обновени по проект "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“ в рамките на Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ), който се финансира от Европейския съюз. В 22 от тях започва енергийното обновяване, което ще приключи до юни 2026 година. Това съобщи пловдивският кмет Костадин Димитров, който даде старт на санирането на блок 50 в район "Тракия“.

Отпуснати са 51 милиона лева

Стойността, която се отпуска за първите 26 сгради, е в размер на малко над 51 милиона лева.

Още: МРРБ няма да усвои част от парите за саниране

В блок 50 ще бъде направена 12-сантиметрова изолация, ще се работи и по покрива, и ще се подмени дограмата на жилищата.

Кметът подчерта, че това е един от успешните методи за обновяване на жилищните сгради, и изрази надежда, че санирането на тези блокове ще приключи до юни 2026 година, а за петте, които остават, крайният срок е до 2029 година, предаде БНР.

Заместник-кметът по строителство инж. Хакъ Сакъбов подчерта, че по този проект в Пловдив ще бъдат обновени 180 хиляди квадратни метра разгъната застроена площ.

Още: Санират 13 жилищни блока в Пазарджик

"Обновяване ще получат 2046 домакинства, като общо ще бъдат спестени 30 милиона киловатчаса енергия“, обясни инж. Сакъбов. Той допълни, че по този проект няма да има доплащане от страна на жителите на блоковете.