Малинов: Вертикалният газов коридор ще е основна магистрала в региона

Динамиката на енергийния пазар е изцяло променена, след като има има постигнато съгласие на европейско ниво за пълна забрана на вноса на руски природен газ от края на септември 2027 година и е в ход политиката на новата американска администрация, която още от първия ден на своята работа насърчава увеличаването на износа на втечнен природен газ. Това заяви изпълнителния директор на "Булгартрансгаз“ Владимир Малинов на 25-ото издание на Световната среща на върха за втечнен природен газ, която се провежда в Истанбул, Турция, съобщиха от дружеството.

"Очаквахме подобно развитие на пазара и затова работим последователно за реализацията на Вертикалния газов коридор като основна магистрала за транспорт на втечнен природен газ към региона. Вече девет газопреносни оператора участват в проекта, който има стратегическо значение не само за България и Гърция, но и за целия регион", подчерта Малинов.

Устойчиво нарастване на потреблението в региона

По думите му прогнозите показват устойчиво нарастване на потреблението на природен газ в региона – както заради прехода към газови електроцентрали, включително и заради значителния потенциал за изграждане на нови мощности. „За да посрещнем това търсене, е необходимо да разполагаме с модерна инфраструктура с достатъчен капацитет. Терминалите за втечнен природен газ в Гърция и Турция дават естествения достъп до нови източници, а логичният маршрут за пренос към региона минава през България", каза още той.

Малинов призова за мислене в регионален мащаб по отношение на сключването на дългосрочни договори за доставка на втечнен природен газ. „Пазарите в Югоизточна Европа са сравнително малки. Ако обединим заявките си за търсене и предложим на търговците на втечнен газ общи дългосрочни договори, ще постигнем по-добри цени и по-висока конкурентоспособност за домакинствата и бизнеса в целия регион", каза той.

Малинов отбеляза, че вече се реализират мащабни инвестиции в енергийни мощности за производство на електроенергия от газ в съседни държави, а много от съществуващите централи на въглища ще преминат към природен газ. „Нашите анализи показват, че търсенето на природен газ в региона ще нарасне с между 20 и 30 на сто през следващите пет години. Това прави инвестициите в инфраструктура ключови и неотложни", допълни още той.

