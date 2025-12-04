Спорт:

САЩ може да се оттеглят от търговското споразумение с Канада и Мексико

04 декември 2025, 15:49 часа 235 прочитания 0 коментара
САЩ може да се оттеглят от търговското споразумение с Канада и Мексико

Има вероятност президентът на САЩ Доналд Тръмп да реши през следващата година да изтегли Вашингтон от търговското споразумение между САЩ, Мексико и Канада (USMCA), подписано през 2020 г. Това заяви американският търговски представител Джеймисън Гриър в интервю за списание „Политико“, цитирано от Ройтерс. "Президентът желае сделки, само ако те са изгодни за Съединените щати. Причината да включим период на преглед в споразумението бе възможността да го преоценим, ревизираме или да се оттеглим от него, ако се наложи“, посочи Гриър в подкаст на изданието.

Отделни преговори с Канада и Мексико

Той допълни, че се обсъжда и възможността за отделни преговори с Канада и Мексико, което би означавало разделяне на настоящото тристранно споразумение на две двустранни. По думите му тази идея вече е била тема на разговор с президента Тръмп през настоящата седмица.

Още: Безобразно поведение, ще видят те!: Реклама с Рейгън в Канада докара до ярост Тръмп (ВИДЕО)

Белият дом, както и правителствата на Канада и Мексико, не са отговорили на запитванията на Ройтерс за коментар.

В сряда президентът Тръмп заяви, че търговското споразумение между САЩ, Мексико и Канада, което подлежи на преглед през следващата година, или ще бъде оставено да изтече, или ще бъде заменено с нова договореност.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Споразумението USMCA, договорено по време на първия мандат на Тръмп и заменило Северноамериканското споразумение за свободна търговия (NAFTA), предвижда трите държави да проведат съвместен шестгодишен преглед на неговото прилагане.

Още: Тръмп прекрати всички търговски преговори с Канада

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
Доналд Тръмп Мексико Канада САЩ търговско споразумение
Още от Икономика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес