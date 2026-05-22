СПА комплекси без СПА зона и ресторанти без лиценз: КЗП затвори временно туристически обекти

Преди официалния старт на активния летен сезон, Комисията за защита на потребителите (КЗП) започна масирани проверки по курортите и в страната. Резултатът - няколко туристически обекта вече са със запечатани врати заради тежки нарушения и подвеждане на клиенти. Инспекторите са натъкнали на фрапантни случаи, в които хотели и заведения приемат гости в пълен разрез със закона – без задължителната категоризация или с фалшиви обещания за луксозни услуги.

ОЩЕ: Заради сериозни нарушения: Затвориха два хотела и заведение в Боровец, София и Бургас

Нарушения

Едни от най-сериозните нарушения, констатирани от КЗП, са свързани със заблуждаваща реклама и предлагане на несъществуващи удобства.

В мрежата и по рекламните брошури обектите са представяни като луксозни СПА комплекси с прилежащи ресторанти. Реалната проверка на място обаче е установила, че те не разполагат със сертифицирани СПА центрове и услуги, ресторантите нямат никаква легална категория, обектите извършват търговска дейност и настаняват хора напълно незаконно.

В други обекти инспекторите са установили, че се работи „на тъмно“ – на видно място липсват каквито и да е документи за легална дейност, включително временно удостоверение за задвижена процедура по категоризиране.

ОЩЕ: КЗП: Няма скок на цените, но има леко изкривяване след въвеждане на еврото

Твърди мерки

Заради откритите безобразия КЗП наложи най-тежката санкция в правомощията си – принудителна административна мярка „временно затваряне на туристически обект“. На управителите и собствениците са съставени актове за административни нарушения, които гарантират солени глоби.

„Коректната и прозрачна информация към потребителите не е формалност, а законово задължение. Подвеждащата реклама и услугите в некатегоризирани обекти застрашават правото на информиран избор и подкопават доверието в целия туристически сектор“, категорични са от КЗП.

От КЗП отправят ясно предупреждение към бранша - контролът преди старта на лятото ще стане още по-безкомпромисен.

Инспекторите ще работят в тясно сътрудничество и с другите компетентни държавни органи (включително НАП и РЗИ), за да гарантират сигурността на българските и чуждестранните туристи. От ведомството обещават, че няма да си затворят очите за нито един опит за измама и ще прилагат цялата строгост на закона срещу некоректните хотелиери и ресторантьори.