Войната в Украйна:

ЕС внася все повече американски газ

12 януари 2026, 13:28 часа 286 прочитания 0 коментара
ЕС внася все повече американски газ

През 2025 г. ЕС е внесъл 312,7 милиарда кубически метра природен газ, като почти половината от това количество е втечнен природен газ (LNG) - 143,1 милиарда кубически метра. Това показват данни на Европейската газова инфраструктура. Основен доставчик на природен газ остава остава Норвегия - вносът на ЕС от тази страна е 97,1 милиарда кубически метра (31 на сто), като обемът до голяма степен остава непроменен.

Ръст на вноса от САЩ с 61 на сто 

Съединените щати все по-уверено заемат второто място с 82,9 милиарда кубически метра втечнен природен газ (LNG) - 26,5 на сто от общия внос на газ и 58 на сто от вноса на втечнен газ. Ръстът на вноса в ЕС на природен газ от САЩ на годишна база е цели 61 на сто.

Още: Обрат с цената на природния газ в Европа

Алжир е на трето място при вноса в ЕС  с 38,6 милиарда кубически метра (12,3 на сто), като доставките от африканската страна намаляват през 2025 г. 

Русия е доставила 38 милиарда кубически метра на ЕС през 2025 г. (12,1 на сто). Повече от половината от това е втечнен природен газ (LNG). Обемите от Русия са спаднали рязко след спирането на транзита на газ през Украйна.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: Дойде и вторият американски танкер с втечнен газ за България

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
втечнен газ САЩ газови доставки природен газ руски газ американски втечнен газ
Още от Икономика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес