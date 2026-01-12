ЕС внася все повече американски газ

През 2025 г. ЕС е внесъл 312,7 милиарда кубически метра природен газ, като почти половината от това количество е втечнен природен газ (LNG) - 143,1 милиарда кубически метра. Това показват данни на Европейската газова инфраструктура. Основен доставчик на природен газ остава остава Норвегия - вносът на ЕС от тази страна е 97,1 милиарда кубически метра (31 на сто), като обемът до голяма степен остава непроменен.

Ръст на вноса от САЩ с 61 на сто

Съединените щати все по-уверено заемат второто място с 82,9 милиарда кубически метра втечнен природен газ (LNG) - 26,5 на сто от общия внос на газ и 58 на сто от вноса на втечнен газ. Ръстът на вноса в ЕС на природен газ от САЩ на годишна база е цели 61 на сто.

Алжир е на трето място при вноса в ЕС с 38,6 милиарда кубически метра (12,3 на сто), като доставките от африканската страна намаляват през 2025 г.

Русия е доставила 38 милиарда кубически метра на ЕС през 2025 г. (12,1 на сто). Повече от половината от това е втечнен природен газ (LNG). Обемите от Русия са спаднали рязко след спирането на транзита на газ през Украйна.

