Хотелите без проблеми с еврото и с ръст на цените: Искат да наемат българи, но няма желаещи

Хотелите нямат проблеми с въвеждането на еврото. Голяма част от резервациите са предплатени предварително, а софтуерите позволяват лесно превалутиране. Това обясни Георги Дучев, изпълнителен директор на Българската асоциация на професионалистите в мениджмънта на хотели.

Той добави, че като експортен бранш хотелиерството отдавна работи в евро, още повече, че немалка част от резервациите са дело на туроператори от чужбина.

Цените растели с инфлацията, лятото ще е по-скъпо с 12%

Дучев призна за ръст на цените в хотелите, но добави, че от поне 3 години поскъпването в местата за настаняване средно за България се движи с темповете на годишната инфлация.

По отношение на евентуален ръст на цените относно записванията за предстоящия летен сезон, той не можа да даде точна прогноза, но заяви, че предвижда поскъпване с около 10 - 12%.

"Което веднага трябва да съпоставим с константния ръст на разходите, които често надхвърлят 20%", заяви той.

Браншът иска да работи с българи, но е принуден да внася чужденци

Експертът сзасегна и темата за кадровия дефицит в хотелите.

Той беше категоричен, че хотелиерите предпочитат да работят с българи, но желаещи просто липсват.

"Заплатите растат и ще продължават да растат. Но този тип труд е тежък, стресов, и хората, които са готови да го практикуват, особено със смяната на поколенията, намаляват", коментира Дучев пред БНР.

Според него се търси улесняване на вноса на кадри от трети страни. Проблемите обаче са свързани с липса на административен капацитет в държавите, от които искаме да внесем работници.

Като един от проблемните фактори той посочи демографската криза в страната. "Ние се топим с 50 000 човека на година", заяви Дучев. И допълни, че допълнителен фактор са и официално обявените 200 000 млади българи, които нито учат, нито работят.

По отношение на зимния сезон той е умерен оптимист.

По думите му влизането в еврозоната само по себе си не е предизвикало скок на туристите в ски курортите. То по-скоро има добър пиар ефект – носи предвидимост за чужденците, свикнали да работят в евро, посочи той.

Зимният туризъм в цяла Европа е подложен на стрес – несигурността дали ще има сняг води до резервация на зимни почивки в последния момент, заяви още Георги Дучев.

