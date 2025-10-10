Приходите от нощувки се увеличават сериозно през лятото

Приходите от нощувки през август се увеличават с 14,1 на сто спрямо същия месец на предходната година и достигат 663,7 млн. лв., като 476,2 млн. лв. са от чужди, а 187,5 млн. лв. - от български граждани, съобщи Националният статистически институт (НСИ).

Общата заетост на леглата през август 2025 г. е 57,8 на сто, като намалява с 2,9 процентни пункта в сравнение с година по-рано. Общият брой на нощувките е 6 422 000 или с 1,5 на сто повече в сравнение с година по-рано. Чуждите граждани са направили 4 180 100 нощувки, а българските - 2 241 900 нощувки.

Броят на пренощувалите през август 2025 г. се увеличава с 3,1 на сто в сравнение със същия месец на 2024 г. и достига 1 653 400., като е отчетено увеличение както при чуждите граждани - с 5,6 на сто, така и при българските - с 0,2 на сто.

Нощувалите български граждани са 734 600 и са направили средно по 3,1 нощувки. Чуждите граждани са 918 800 със средно 4,5 нощувки, като 76,6 на сто от тях са пребивавали в местата за настаняване с 4 и 5 звезди.

