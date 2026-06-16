Хроничният проблем в енергетиката - въглищата: Енергиен експерт с тежка прогноза

„Природният газ расте, растат разходите за ремонт на дружествата, емисиите на въглеродните квоти са високи и в интерес на истината очаквах по-висока цена на тока и парното. Ценовите удари се отразяват единствено на бедните хора и енергийно бедните домакинства“. Това заяви председателят на Българския и енергиен минен форум Иван Хиновски пред bTV след скока в цената на тока и парното. Още: Европейските милиарди по ПВУ: Ще губим ли и какво трябва да направи Радев - "завещанието" на служебната власт

Какво ще се случи с мините?

Снимка: Actualno.com

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По думите му въпросът е как се структурира изграждането на нови енергийни мощности и какво ще бъде бъдещето на комплекса Мини „Марица-изток“.

Според него енергийната политика страда от тежък хроничен проблем. Хиновски предложи и решение на диагнозата, която постави – инвестиции в модерни производства. Болното място е производството на въглищата в минния процес, изтъкна енергийният експерт.

„Ако продължаваме по начина, по който сега функционират мините на принципа въглища с въглеродни емисии, Мини „Марица-изток“ ще фалират масово“, предупреди Иван Хиновски.

Той посочи, че другата пробойна в енергетиката е бумът на фотоволтаиците. „Най-големите собственици на фотоволтаичните паркове до 1-2 години ще бъдат банките“, смята Иван Хиновски.

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