Хърватия се хвали с най-добрата си гроздова реколта от десетилетие

Гроздоберът започна в централна хълмиста Хърватия, а лозарите и винопроизводителите са единодушни, че това е най-добрата реколта през това десетилетие, съобщи асоциацията на винопроизводителите Bregovita Hrvatska. Първите лозя, в които берачите пристигнаха тази година, са тези в Плешивица. Миналата седмица там започна гроздоберът за сортове, използвани като основа за пенливи вина, предаде хърватската медия "Индекс".

„За разлика от няколко предишни години, имахме добра лозарска година. Не ни притесняваха нито дъждовете, нито болестите по лозата. Резултатът е добра реколта. Параметрите на гроздето са добри, така че вярваме, че всичко ще бъде както трябва в избата“, каза Никола Шембер от винарна „Шембер“.

Биовинопроизводителите също не се оплакват от лозарската година. „Тазгодишната реколта е първата ни със сертификат за биологично вино. След две години, които бяха трудни за нас в защитата и поддържането на лозята ни здрави, това лято ни донесе отлична реколта“, каза Даниел Шарушич, директор на изба „Младина“. ОЩЕ: До 20% по-ниски добиви от грозде, но с по-добро качество