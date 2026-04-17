И Словакия ще съди ЕС за забраната на руския газ

Словакия ще подаде жалба в Европейския съд срещу ЕС заради забраната за руския газ. Словашкият премиер Роберт Фицо заяви, че решението за пълно спиране на руските енергийни ресурси до 2027 г. е "изключително вредно" за Европа. Той е възмутен, че ходът е направен без единодушно съгласие - за външната политика и санкциите срещу Русия трябвало така, а не през квалифицирано мнозинство.

Фицо е инструктирал словашкото министерство на правосъдието да заведе дело в Съда на ЕС, предаде Reuters. Жалбата трябва да бъде внесена до 27 април, по думите му.

Подобна жалба вече беше внесена от унгарския премиер Виктор Орбан - той обаче си отива в рамките на по-малко от месец. И тази жалба, и словашката залагат на това, че не можело ограничението да се приема като търговска мярка. Словакия ще пледира, че всеки член на ЕС има изключителното право сам да определя своя енергиен микс. Според Фицо, Брюксел превишава правомощията си, като налага задължителна забрана върху конкретен източник на енергия.

Министърът на външните работи на Словакия Юрай Бланар предупреди, че ако Словакия едностранно прекрати вноса поради решението на ЕС, тя може да бъде изправена пред арбитражни дела от страна на Русия за суми между 11 и 16 милиарда долара.

