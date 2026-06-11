Радар за икономика: Най-важните новини на 11 юни 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните икономически новини за изминалия ден, 11 юни 2026 г.

Глоби до 10% от оборота и контрол върху цените: Дадоха нови оръжия на КЗК

След продължили с часове дебати Народното събрание окончателно прие промени в Закона за защита на конкуренцията, с които значително се разширяват правомощията на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) в борбата срещу високите цени и нелоялните пазарни практики. Промените са внесени от депутати от управляващата "Прогресивна България", начело с Явор Гечев, и са част от пакета мерки, с които мнозинството цели да засили контрола върху цените на храните и дейността на големите търговски вериги.

Още: Глоби до 10% от оборота и контрол върху цените: Дадоха нови оръжия на КЗК

Парламентът затегна контрола върху цените, КЗП получава нови правомощия

Народното събрание окончателно прие на второ четене мащабни промени в Закона за защита на потребителите, с които се разширяват правомощията на контролните органи и се въвеждат ограничения срещу необоснованото поскъпване на стоки и услуги. Новите разпоредби ще действат в периода от 9 август 2026 г. до 9 август 2027 г. Парламентът затегна контрола върху цените, КЗП получава нови правомощия

НОИ определи дохода, по който ще се изчисляват новите пенсии

Размерът на средния осигурителен доход за страната за месец април 2026 г. е 1034,85 евро, а размерът на средномесечния осигурителен доход за страната за периода от 1 май 2025 г. до 30 април 2026 г. е 983,28 евро. Това обявиха от Националния осигурителен институт (НОИ). Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец май 2026 г. НОИ определи дохода, по който ще се изчисляват новите пенсии

Обрат с лихвите след три години: Ключово решение на ЕЦБ

Европейската централна банка (ЕЦБ) повиши лихвите за първи път от 2023 г., като се аргументира с войната в Близкия изток и породения от нея инфлационен натиск. Повишаването на лихвените проценти е уместно при редица сценарии за това как може да се развие сътресението, посочват от институцията. Така ЕЦБ стана първата голяма централна банка в света, която вдигна разходите по заемите в отговор на конфликта. Обрат с лихвите след три години: Ключово решение на ЕЦБ

Обрат с курса на еврото в очакване на решение за лихвите

Курсът на еврото спрямо щатския долар спадна леко, като отново се върна близо до до границата от 1,15 към американската валута. Това се случва в деня, в който Европейската централна банка реши за лихвените проценти. Като цяло в последните дни европейската валута се задържа на значително по-ниски стойности, заради силния долар и също така притисната от петролната криза в Близкия изток.

Обрат с курса на еврото в очакване на решение за лихвите