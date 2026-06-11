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Важни указания за работа при екстремни жеги и бури: Инспекцията по труда напомня

11 юни 2026, 13:34 часа 485 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Важни указания за работа при екстремни жеги и бури: Инспекцията по труда напомня

Работодателите да адаптират работния процес при опасни метеорологични явления като гръмотевични бури, проливни дъждове и високи температури. При обявен оранжев или червен код за опасни условия, работодателите са длъжни да предприемат спешни мерки за безопасност, напомнят от Главна инспекция по труда (ИА ГИТ). 

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Основни насоки

Работа на открито

При гръмотевични бури и силен вятър работата трябва да се преустанови. През горещите летни дни се препоръчва изместване на работното време извън часовете с най-високи температури, осигуряване на по-чести почивки и достъп до климатизирани помещения за възстановяване.

Работа на закрито

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Работодателите трябва да осигурят оптимален микроклимат. Съгласно Наредба № РД-07-3, температурата в помещенията трябва да е между 18 и 25 градуса, като допустимият максимум е 28 градуса. При екстремни външни горещини са допустими отклонения до 33 градуса.

При нарушение на изискванията, служителите могат да подават сигнали на телефон 0700 17 670. От ИА ГИТ подчертават, че контролът в секторите „Строителство“ и „Селско стопанство“ е приоритетен през летния сезон.

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Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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