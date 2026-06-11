Европейският съюз договори нови мерки за пазара на въглеродни емисии

Европейският парламент и държавите членки на Европейския съюз постигнаха споразумение за засилване на механизмите за контрол върху цените на новия пазар на въглеродни емисии ETS2, след опасения на правителства, че схемата може да доведе до повишаване на разходите за горива. По-строгите мерки идват на фона на предупреждения от държавните правителствата, включително на Франция и на Чехия, че новата програма рискува разширяване на опозицията спрямо политики срещу климатичните промени, ако изглежда, че увеличава сметките на потребителите.

Мерките

Страните се споразумяха, че ако цената на квотите по новата система надхвърли 45 евро за тон въглероден диоксид (CO2), на пазара ще бъдат освободени допълнително 40 милиона квоти от т.нар. резерв за стабилност на пазара. Досега беше предвидено освобождаването на 20 милиона квоти. Това се посочва в изявление на Европейския парламент.

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Резервът ще може да бъде задействан до два пъти годишно, което ще позволява пускането на общо до 80 милиона допълнителни квоти на пазара годишно. Резервът може да се задейства до два пъти на година и ще бъде удължен и след 2030 г., вместо тогава да изтече.

Втората система за търговия с емисии на ЕС, известна като ETS2, ще наложи цена от 2028 г. върху емисиите на CO2, произведени от горивата за отопление и транспорт. Целта е да се насърчи преминаването към електрически превозни средства и по-чисти системи за отопление на домовете. Тя ще изисква от доставчиците и дистрибуторите на горива да закупуват разрешителни за СО2 от пазара на ETS2, за да "покриват“ своите емисии.

Тази инициатива е отделна от съществуващата система за търговия с емисии на ЕС, която обхваща електроцентралите и тежката промишленост. Приходите от новия пазар ще се използват да помогнат на хората със плащането на сметките им, да преминат към електромобили и да инвестират в енергоспестяващи реновации за дома.

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