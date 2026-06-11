Докато сравняваме цените у нас и в Германия: Нов шок удари германското производство

Недостигът на материали става все по-видим в германската индустрия, а това води до трайно повишаване на цените. Това показва ново изследване на мюнхенския институт "Ифо", данните от което сочат спад с 2,4% на промишленото производство в страната.

"Неочакваните прекъсвания на веригите за доставки могат да окажат значителен натиск върху компаниите и икономиката. Потребителите усещат последствията за особено дълъг период, тъй като цените продължават да се повишават дори години след възникването на недостига", казва изследователят от "Ифо" Лара Царгес, цитирана от БТА.

Според изследването най-силен спад в производството се наблюдава в автомобилната индустрия. А най-значителните ценови ефекти се отчитат в дървообработващата и фармацевтичната промишленост.

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Увеличаването на недостига на материали води до незабавно забавяне на производството. Дори доставките да бъдат нормализирани това няма да доведе автоматично до връщане на производството до предишните нива. "Краткосрочното подобрение в наличността на материали не е достатъчно, за да компенсира загубите в производството", посочва изследователят от института Фридерике Фурне.

Дори две години след негативен шок, пердизвикан от недостиг на материали, индустриалното производство остава с 0,5% под нивото, което би било достигнато при липса на такъв шок, казват експертите.

Цените на производител и суровините достигат най-високото си увеличение приблизително година след възникването на недостига – съответно около 0,3% при производствените цени и 0,6% при суровините.

Най-продължително е отражението върху потребителските цени. Дори две години след възникването на недостига на материали потребителските цени продължават да се повишават с около 0,1% на тримесечие.

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